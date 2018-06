: #News #Usa,continua arrivo migranti da Messico - CyberNewsH24 : #News #Usa,continua arrivo migranti da Messico - NotizieIN : Usa,continua arrivo migranti da Messico - boia_er : RT @Wonder_Cri: C'è qualcuno che continua a strumentalizzare miei tweet nonostante sia stato bloccato e querelato. Usa i miei tweet per mon… -

Nonostante l'invio della Guardia nazionale e la "tolleranza zero" dell'amministrazione Trump,che ha previsto anche la separazione dei bambini dai genitori che arrivano illegalmente in Usa,a maggio sono stati fermati alla frontiera con iloltre 50.000. Rispetto a maggio 2017 si è registrato un aumento di arrivi pari al 160%, il che suggerisce che famiglie e minori non accompagnatino ad arrivare numerosi dai Paesi del Centro America, ignorando la stretta delle autorità statunitensi.(Di giovedì 7 giugno 2018)