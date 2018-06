USA | ruba cingolato e fugge a tutta velocità | l’incredibile inseguimento della polizia

Truffarono - anche derubando - anziani albesi : sotto accUSA 8 falsi tecnici luce e gas : Riceviamo dai carabinieri di Alba , Cuneo, e pubblichiamo: "I carabinieri della compagnia di Alba hanno deferito 8 persone, tutte italiane con precedenti penali, ritenute responsabili, a vario titolo, ...

USA - bambina inseguita e picchiata per rubarle l'iPhone : Una bambina di 10 anni è stata pedinata e aggredita da un uomo [VIDEO], nell'androne di un palazzo nel Bronx, a New York Usa. Le scene sono state immortalate da una telecamera di sorveglianza installata nel condominio. La piccola è stata presa per il collo, gettata per terra e presa a calci. Tutto per rubarle l'iPhone 7 Plus. Dai filmati si vede bene la bambina che viene picchiata anche sul volto. La madre della vittima ha riferito che sua ...

Avengers - l’armatura di Iron Man USAta nel primo film è stata rubata : Indietro 11 maggio 2018 2018-05-11T14:45:43+00:00 ROMA – Un nuovo nemico all’orizzonte? l’armatura di Iron Man che Robert Downey Jr. ha utilizzato nel primo film è stata rubata. La polizia di Los Angeles ha fatto sapere di aver avviato le indagini per ritrovare il costume valutato circa 320 mila dollari. Un valore materiale che si aggiunge […] L'articolo Avengers, l’armatura di Iron Man usata nel primo film è stata rubata proviene da ...

RagUSA - bloccato su auto rubato : minaccia carabinieri con ascia : I carabinieri della Compagnia di Ragusa hanno fermato un tunisino con precedenti penali a bordo di un auto rubata. L'uomo scappa e minaccia con ascia.

USA - barista aiuta una cliente a ritrovare il portafoglio rubato e “adotta” il ladro : Usa, barista aiuta una cliente a ritrovare il portafoglio rubato e “adotta” il ladro Il ladruncolo era un ragazzo di 17 anni che viveva per strada: il proprietario del bar lo ha accolto in casa e gli ha dato un lavoro Continua a leggere

RagUSA - rifiuta di fare sesso : lui le ruba il cellulare : Un uomo fa proposte sessuali ad una connazionale, lei rifiuta lui la rapina del cellulare. La Polizia di Stato di Ragusa esegue misura cautelare.

Si dimette la presidente Pp della regione di Madrid : è accUSAta di aver rubato due vasetti di crema antietà : La presidente della Comunità , regione, di Madrid Cristina Cifuentes, coinvolta in un nuovo scandalo, si è dimessa questa mattina. Finora stella emergente del Partido Popular del premier Mariano ...

Ruba auto USAta come ariete per furti - inseguito e preso : Vittoria - In data 22 aprile 2018, alle ore 02:00 circa, la volante del locale Commissariato di P.S. interveniva per la segnalazione di un furto ai danni di un noto bar, situato all'interno di un'area ...

YouTube e Google "rubano" i dati dei minori/ Stati Uniti - l'accUSA : "Raccolta illegale per fini pubblicitari" : YouTube e Google "rubano"i dati dei minorenni: negli Stati Uniti, le associazioni dei consumatori hanno puntato il dito contro la raccolta illegale dei dati dei minori per fini pubblicitari(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 17:05:00 GMT)

Ciclismo - Tom Boonen accUSA Fabian Cancellara : “Mi ha rubato il Fiandre 2010 - aveva un motorino nella bicicletta!” : Tom Boonen ha accusato pubblicamente Fabian Cancellara in un’intervista rilasciata a RTBF: “Mi ha sconfitto al Giro delle Fiandre 2010 perché aveva un motorino nella sua bicicletta, io ne sono convinto”. In quell’occasione lo svizzero vinse la Ronde battendo il belga con un attacco fulminante. Molti appassionati, nel corso degli anni, hanno manifestato dei dubbi sull’azione dell’elvetico che mise in così seria ...

RagUSA - rubano ciclomotore : arrestati due rumeni : Gli agenti della Polizia di Stato di Ragusa ieri sera hanno arrestato due rumeni per furto aggravato. Avevano rubato un ciclomotore.

Stranger Things - i fratelli Duffer rispondono all'accUSA di aver rubato l'idea ad un corto del 2012 : Update 4/04 ore 19: un avvocato dei fratelli Duffer ha risposto alla causa presentata da Charlie Kessler sostenendo che sia priva di qualunque fondamento perchè non ha mai avuto alcun legame con lo sviluppo della serie tv e Matt e Ross Duffer non avrebbero mai nè visto il corto nè discusso del progetto con Kessler.Stranger Things non è un'idea originale dei fratelli Matt e Ross Duffer co-creatori della hit internazionale di ...