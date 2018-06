Usa | oltre 50mila migranti fermati al confine con il Messico

Oltre 120 morti per i fulmini in Bangladesh - caUsa violentissimi temporali : Se in Italia la mortalità per i fulmini è bassa e segnalata in calo, non è così in diverse altre parti del mondo. Negli ultimi due mesi, sono più di 120 le persone che hanno perso la vita in Bangladesh durante i temporali. Questa situazione non è un fenomeno eccezionale, se si considera che in Bangladesh ...