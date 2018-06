Usa | media | Casa Bianca valuta altre sanzioni a Canada per dazi

Incontro Trump-Kim Jong Un : Dennis Rodman farà da mediatore per aiutare il presidente Usa : Dennis Rodman, ex cestista dei Chicago Bulls e grande amico di Kim Jong Un, farà da mediatore nell’Incontro con Donald Trump e il dittatore coreano Il 12 giugno, a Singapore, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il dittatore coreano Kim Jong Un si troveranno l’uno di fronte all’altro, per un summit storico. L’argomento del dialogo fra i due saranno le politiche nucleari intraprese dalla corea che gli USA vorrebbe far cessare. A dare ...

Assemblea di Lega Serie A/ Si decide sulla cessione dei diritti tv - Mediapro esclUsa ufficialmente : Nell'assemble di Lega Serie A si decide l'assegnazione dei diritti tv. Nonostante il colpo di coda Mediapro, broadcast spagnolo, è stata ufficialmente esclusa(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 11:25:00 GMT)

Media : Compagnie aeree internazionali a rischio a caUsa di azioni Usa - : "Qualsiasi misura che limita il commercio, e di conseguenza, che può limitare il trasporto di passeggeri, rappresenta una brutta notizia per l'economia internazionale, e concretamente per questo ...

Mediapro pronta una nuova caUsa : 'Risoluzione illegittima' : Una lettera che ha avuto una lunga gestazione. Una serie di controlli, correzioni e rimpalli con l'Italia. Il contenuto è quello che ci si aspettava. Parole dure quelle di Mediapro contro la Lega di ...

Mediapro chiede la restituzione della caparra e prepara una nuova caUsa : L'intermediario spagnolo ha inviato una lettera alla Lega Serie A lamentando la risoluzione del contratto e chiedendo indietro la caparra da 50 milioni di euro. L'articolo Mediapro chiede la restituzione della caparra e prepara una nuova causa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Usa - media : “Trump pronto ad annunciare dazi nelle prossime ore” : Usa, media: “Trump pronto ad annunciare dazi nelle prossime ore” Usa, media: “Trump pronto ad annunciare dazi nelle prossime ore” Continua a leggere L'articolo Usa, media: “Trump pronto ad annunciare dazi nelle prossime ore” proviene da NewsGo.

Governo - media Usa temono per l’euro. Nyt : “Prospettiva di uscita dell’Italia più pericolosa di crisi greca e Brexit” : “L’incertezza dell’Italia spinge l’euro in primo piano, l’ultimo posto che l’Europa vuole”. E ancora: “L’Italia scatena il timore globale di una nuova crisi dell’euro“. I titoli del New York Times e del Wall Street Journal danno l’idea di come i media statunitensi vedano la crisi politica del nostro Paese, che occupa l’apertura dei loro siti. Le elezioni anticipate “sarebbero un brutto ...

Alda D’EUsanio su Fabrizio Corona : “Svergogna il nome della sua famiglia. E i media la smettano di presentarlo come un eroe” : Fabrizio Corona e Alda D’Eusanio, la storia infinita. Dopo la discussione in diretta a Stasera Italia, su Rete 4, e la replica di Alda sempre nella stessa trasmissione, ecco che la conduttrice è tornata sull’argomento ospite di Sabato Italiano. “Corona viene raccontato dai media come un bravo ragazzo, un ragazzo che è nato in una ottima famiglia, perché io ho conosciuto il padre e lo zio, persone di grande onestà intellettuale, ...

Usa : spari in scuola media dell'Indiana - un fermo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Media Usa : Harvey Weinstein verso l’arresto per stupro : Harvey Weinstein è atteso stamattina dalla polizia di New York, a cui si consegnerà per essere incriminato per violenza sessuale. Il fondatore della casa di produzione cinematografica Miramax dovrebbe andare in un commissariato della città, dove gli verranno prese le impronte digitali. Quindi sarà trasferito alla Manhattan Criminal Court, dove asco...

