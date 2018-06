USA - lieve calo per le richieste di sussidio alla disoccupazione : In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 2 giugno. I "claims" sono calati di 1.000 unità a 222 mila dalle 223 mila unità della settimana precedente . Battute le ...

Reggio Emilia - prof accUSAto di abusi su allieve : “Legava polsi e caviglie a 14enni” : Si aggrava la posizione di un insegnante di 65 anni già arrestato lo scorso marzo per violenza sessuale. Per l’uomo è arrivata una nuova misura di custodia cautelare. Tra le accuse sollevate dal sostituto procuratore abusi al limite del sadomasochismo, con polsi e caviglie legati ad allieve anche minori di quattordici anni.Continua a leggere

Lieve scossa di terremoto nel mare di RagUSA : L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato la scorsa notte una Lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nel mare di Ragusa.

Futures USA in lieve rialzo : Teleborsa, - Andamento poco sopra la parità per i Futures sui principali indici statunitensi , a prospettare un avvio cautamente positivo per Wall Street . I riflettori sono tutti puntati sull'earning ...

Futures USA in lieve rialzo : Andamento poco sopra la parità per i Futures sui principali indici statunitensi , a prospettare un avvio cautamente positivo per Wall Street . I riflettori sono tutti puntati sull' earning season , ...

USA - richieste di sussidio alla disoccupazione in lieve calo : lieve calo per le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 14 aprile. I "claims" sono scesi di mille unità a 232 mila rispetto ai 233 mila non rivisti della settimana ...

Edilizia USA - lieve calo della fiducia dei costruttori : Teleborsa, - Scende la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall'indice NAHB. Ad aprile il dato è sceso a 69 punti dai 70 del mese precedente. Il dato è inferiore alle attese del mercato ...