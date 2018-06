: Usa, libera detenuta graziata da Trump - NotizieIN : Usa, libera detenuta graziata da Trump - TelevideoRai101 : Usa, libera detenuta graziata da Trump - La_Rosellina : RT @robyeyli: Soffiami nel cuore e del battito fanne traccia, usa i frammenti lasciati di pensieri slegati, e libera la voce nel respira… -

Alice Marie Johnson, 63 anni,afro-americana in carcere da oltre 20 anni dopo una condanna all'ergastolo per reati di droga non violenti nel 1996, è uscita da un carcere dell'Alabama poche ore dopo la commutazione della pena concessa dal presidente. Lo riportano i media Usa.(Di giovedì 7 giugno 2018)