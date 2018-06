Usa | Daniels fa causa a legali | ' Insabbiarono mia storia con Trump'

L'ammissione di Trump : "Non erano fondi elettorali i soldi Usati per pagare Stormy Daniels" : Il presidente cambia versione: avrebbe rimborsato personalmente i 130mila dollari versati dal suo avvocato Michael Cohen alla pornostar

Trump : “Miei i soldi Usati per pagare Stormy Daniels”/ Il presidente Usa e il vizietto delle pornstar : Donald Trump rimborsò l'avvocato che pagò il silenzio di Stormy Daniels, la pornostar con cui ebbe una relazione: ultime notizie, Rudy Giuliani svela in tv che il presidente ha mentito(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 16:09:00 GMT)

Usa - pornostar Stormy Daniels potrebbe presentarsi a udienza Cohen : Un giudice federale ha ordinato la comparizione in aula per Michael Cohen, avvocato personale di Donald Trump, in un'udienza fissata per lunedì nell'ambito del ricorso presentato da Cohen circa la ...

STORMY DANIELS : “MINACCIATA DOPO RELAZIONE CON TRUMP”/ L'avvocato del presidente Usa : “Tutto falso - si scusi” : Parla STORMY DANIELS, la pornostar che passò una notte con Donald Trump molti anni fa, ma a parte i guai con la moglie non sembra esserci alcun scandalo politico(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 22:20:00 GMT)

