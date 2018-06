USA Condanna a solo 6 mesi uno studente per uno stupro | storica rimozione di un giudice

G7 condanna i dazi di Trump. USA isolati e contro tutti : Intanto anche dalla Cina arrivano segnali chiari sul tema: qualsiasi accordo con Washington per porre fine alla disputa commerciale "non entrera' in vigore" se l'aumento dei dazi Usa proseguira', fa ...

Onu : bocciata bozza USA che chiedeva condanna Hamas : Onu: bocciata bozza Usa che chiedeva condanna Hamas

Johnson & Johnson condannata negli USA per il ‘talco cancerogeno’. L’Italia prenda esempio : La recente notizia che negli Usa è stato riconosciuto ancora una volta un risarcimento milionario a una paziente affetta da mesotelioma e grande utilizzatrice di talco per decenni, riporta l’attenzione sull’esposizione ad agenti cancerogeni presenti nella nostra vita quotidiana, cosa di cui non siamo mai abbastanza consapevoli; basti pensare che anche nel Das, con cui tanti di noi da piccoli hanno giocato, è stato ritrovato amianto e lo si è ...

Processo Crescent - l'accUSA dei pm : «Condannate De Luca a due anni» : Poco meno di complessivi trent'anni di pena per i ventidue imputati del Processo Crescent il complesso urbanistico a forma di mezzaluna, progettato dall'architetto catalano Riccardo Bofill, e...

Condannati Aldo Morelli e la moglie - per l'accUSA offesero e spintonarono un attivista 5 Stelle : ... durante la presentazione di un libro del presidente della Regione Enrico Rossi, scoppiò un acceso diverbio con un attivista del Movimento 5 Stelle, che aveva aspramente criticato la politica ...

Forlì - Rosita si suicida a 16 anni. In un messaggio vocale accUSA i genitori : condannati : Rosita Raffoni si è uccisa nel 2014 gettandosi dal tetto della scuola che frequentava. In un messaggio vocale aveva lanciato pesanti accuse ai genitori. Da qui l'avvio del procedimento giudiziario a loro carico, con la pm Sara Posa che ha chiesto sei anni per il padre e due anni e sei mesi per la madre per istigazione al suicidio e maltrattamenti.Continua a leggere

Donna condannata per l'omicidio di suo marito e dell'amante - accUSAta di averne servito i resti per cena ai suoi vicini : Avrebbe ucciso suo marito e altri 10 amanti, "servendone" almeno uno per cena ai suoi vicini, durante un barbecue tra amici. È la sinistra e orripilante rivelazione contenuta in Dead North, il documentario sulla serial killer americana Kelly M. Cochran che sarà messo in onda il prossimo 28 e 29 maggio da Discovery.Stando alla ricostruzione fatta dal documentario, riportata dall'Independent e basata sulle testimonianze del capo ...

Confermata la condanna a 20 anni ad Antonio Logli per l'uccisione della moglie Roberta RagUSA : Non cambia nulla per Antonio Logli. Anche nel processo di appello resta condannato a 20 anni di reclusione e non va in carcere: continua a rimanere libero, deve solo rispettare l'obbligo di residenza a San Giuliano Terme (Pisa) e la prescrizione di non allontanarsi da quel comune né da quello di Pisa dalle ore 21 alle ore 6.La decisione, oggi, dopo sette ore di camera di consiglio, è della corte di assise di appello di Firenze con ...

Caso Roberta RagUSA - arrivata la sentenza per Antonio Logli. Condanna dei giudici : Caso Roberta Ragusa. L’udienza è ripresa da dove si era interrotta lo scorso 28 marzo, cioè con l’intervento del secondo avvocato di Antonio Logli, Saverio Sergiampietri, dopo la lunga esposizione del collega Roberto Cavani di quasi un mese fa. La Procura non ha voluto replicare, mentre lo hanno fatto le parti civili. E’ seguito l’ultimo intervento di Cavani, con poi la camera di consiglio partita alle 11.30. Dopo ...

