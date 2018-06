Usa | boom suicidi in 49 stati su 50 | in media +30% da 1999

Sesso - boom di ‘pillola del giorno dopo’ : fra studentesse è Usata da 1 su 5 : Sesso senza precauzioni e corsa alla pillola del giorno dopo. Secondo uno studio, realizzato a Padova, su circa 1500 studenti di una ventina di scuole superiori, una giovane su cinque – esattamente il 21% – ha usato la pillola del giorno dopo. Il dato è stato presentato al convegno su ‘Il disagio giovanile e la sua prevenzione’, organizzato a Padova e presieduto da Carlo Foresta, docente di Endocrinologia ...

Usa - 'nostro figlio di 9 anni ha il cancro - aiutateci'. Boom di donazioni - ma il piccolo è sanissimo : Il piccolo CJ, presentato al mondo come malato di cancro in stadio avanzato, era diventato la loro esca avvelenata per attrarre persone generose disposte a donare il loro denaro per sostenere le ...

Filantropia - boom nel mondo : Europa e Usa in testa : UBS ha pubblicato nei giorni scorsi il nuovo 'Global Philanthropy Report', condotto da ricercatori dell' Hauser Institute for Civil Society della Harvard Kennedy School. Nel Report, redatto in lingua ...

Fmi : boom debito Usa nel 2023 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Bitcoin perde quota : boom di vendite negli Usa per non pagare le tasse : Si avvicina il 17 aprile, quando gli americani presentano la dichiarazione dei redditi. Perciò si disfano di Bitcoin e criptovalute, oggetto di tassazione

Bitcoin perde quota : boom di vendite negli Usa per non pagare le tasse : (Immagine: pixabay) C’è una data che potrebbe rappresentare un nuovo, importante capitolo della saga Bitcoin. È il 17 aprile, quando negli Stati Uniti cade quello che viene chiamato il Tax Day. Ossia il giorno entro cui i contribuenti americani devono consegnare la propria dichiarazione dei redditi. In queste ore Bitcoin continua a essere oggetto di vendite. Nell’ultimo mese ha ceduto oltre il 27% del proprio valore. E da inizio anno ...

Boom di Fca negli Usa Vendite a +13 - 6% : Volano le Vendite di Fca a marzo nel mercato americano, registrando un +13,6%. Il dato è di gran lunga migliore delle stime , che erano pari a un +1,9%, . Il risultato ha fatto correre il titolo a ...

Fca - boom di vendite in Usa : a marzo +13 - 6%. Bene anche GM : +16%. Anche Ford sopra le stime +3 - 4% : TORINO - A marzo - si legge nella nota di Fca - sono state vendute 216.063 auto. Per le vendite retail è stato il miglior mese di marzo dal 2001, mentre per le vendite complessive per trovare...

SiracUsa - boom di turisti previsto nel weekend : 'Ortigia è l'isola di Pasqua' : ... alla scienza e dare vita a iniziative ed eventi che possano attrarre l'attenzione di coloro che hanno scelto conclude Rosano di soggiornare in Sicilia e in particolare nella nostra città>>

Serie C - Lecce- SiracUsa : pienone possibile - boom di biglietti venduti Video : Il pubblico di #Lecce c'è e ancora una volta rispondera' presente [Video], come d'altronde è sempre accaduto nel corso del campionato di #Serie C. Per Lecce- Siracusa [Video], big match del prossimo turno di Serie C, si attende un'ottima affluenza allo stadio Via del mare, agevolata probabilmente dai tantissimi salentini che hanno il Lecce nel cuore e torneranno a casa per le vacanze pasquali e dagli sconti importanti che la societa' ha deciso ...