Usa | bambina inseguita e picchiata per rubarle l' iPhone

Blastingnews

: @ferljtoslaugh @la_silvy88 @MetaErmal Comunque penso abbiate notato che la bambina/ragazza ironizza usando alcune p… - SulkjaEva : @ferljtoslaugh @la_silvy88 @MetaErmal Comunque penso abbiate notato che la bambina/ragazza ironizza usando alcune p… - Lucifer8962 : @MaxCharmed @MonicaCirinna Come si fa a temere un signore che abbracciando una bambina entra in parlamento! Io ho p… - cloroalclero : tenevano 3 pitbull con una bambina di 8 mesi. uno dei 3 è sclerato come spesso capita ai loppidi e ha aggredito la… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Unadi 10 anni è stata pedinata e aggredita da un uomo VIDEO, nell'androne di un palazzo nel Bronx, a New York Usa. Le scene sono state immortalate da una telecamera di sorveglianza installata nel condominio. La piccola è stata presa per il collo, gettata per terra e presa a calci. Tutto perl'7 Plus. Dai filmati si vede bene lache vieneanche sul volto. La madre della vittima ha riferito che sua figlia ha molte ferite sul corpo e il suo viso è ancora gonfio. La donna ha raccontato la vicenda a diversi tabloid locali, sottolineando il suo stupore per la violenta aggressione subita dalla figlia. Usa: violenza pura per unSecondo la madre della, quell'uomo poteva tranquillamente afferrare l'e andarsene senza sferrare calci e pugni alla ragazzina. I video mostrano anche gli attimi in cui l'uomo rompe gli occhiali ...