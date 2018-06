Uomini e Donne | sarà Lorenzo Riccardi il tronista della prossima edizione

Uomini e Donne - Sara sceglie Luigi : la reazione del suo ex ragazzo : Ieri pomeriggio, 30 maggio, è andata in onda l’ultima puntata del trono classico di questa stagione di Uomini e Donne . Dopo la scelta di Niccoló Brigante, Nilufar Addati e Mariano Catanzaro, anche Sara Affi Fella ha scelto il ragazzo della sua vita tra Lorenzo Riccardi e Luigi mastroianni. Dopo un lunghissimo percorso durato ben 7 mesi, la bella napoletana si è resa conto di provare solo affetto nei confronti del primo e l’esperienza della villa ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani - Giorgio Manetti - Sossio e altri : ecco i loro progetti per l'estate (Trono Over) : Uomini e Donne , anticipazioni trono Over. Da Sossio Aruta a Gemma Galgani fino a Giorgio Manetti : ecco quali sono i loro progetti per l'estate ...(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne : Marco Firpo ancora innamorato di Gemma? : Marco Firpo: la confessione su Gemma Galgani dopo Uomini e Donne Uomini e Donne è ufficialmente in pausa, ma non per questo motivo si smette di parlare dei suoi protagonisti. Dopo lo scandalo che ha visto protagonista Nilufar Addati, è la volta di concentrarsi sulla protagonista indiscussa del Trono Over. Ovviamente stiamo parlando di Gemma Galgani. Dopo aver detto per sempre addio al suo gabbiano, la dama del pomeriggio di canale 5 ha ...