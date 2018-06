Uomini e Donne | anticipazioni | chi non sarà sul trono da settembre

Uomini&Donne : una dedica originale di Nilufar : Il programma pomeridiano Uomini&Donne, condotto da Maria De Filippi, da anni regala tante emozioni al fedele pubblico. Il merito è senza dubbio di coloro che decidono di mettersi in gioco per trovare l'anima gemella. Quest'anno i protagonisti assoluti del Trono Classico sono stati Niccolò Brigante, Mariano Catanzaro, Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Quest'ultima ha scelto il giovane abruzzese Giordano Mazzocchi, con il quale non sta ...

Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne : “Sara mi piace ancora!” e il futuro da tronista non fa l’ipocrita e svela… : Lorenzo Riccardi, Uomini e Donne: “Sara Affi Fella mi piace ancora!” e sul suo futuro da tronista non fa l’ipocrita e svela che vorrebbe il trono classico.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 13:04:00 GMT)

Gossip Uomini e Donne probabili tronisti : le indiscrezioni su chi sono i favoriti : L'attuale edizione di Uomini e Donne è appena giunta al termine ma intanto si pensa già a quella che sarà la prossima stagione del fortunato dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che anche quest'anno ha ottenuto risultati d'ascolto ben al di sopra di tutte le aspettative. In molti si chiedono chi saranno i nuovi tronisti del dating show che vedremo in carica dal prossimo mese di settembre: molti i nomi famosi che circolano in ...

Uomini e Donne gossip : il gesto d’amore di Sara Affi Fella per Luigi Mastroianni : Uomini e Donne gossip, Sara Affi Fella stupisce: il gesto d’amore dell’ex tronista per Luigi Mastroianni Sara Affi Fella da quando ha lasciato Uomini e Donne insieme a Luigi Mastroianni sembra molto felice e contenta di vivere la sua storia d’amore lontano dalle telecamere. Con l’ex corteggiatore siciliano, infatti, le cose sembrerebbero procedere davvero bene. […] L'articolo Uomini e Donne gossip: il gesto ...

Lorenzo Riccardi tronista di Uomini e Donne? : Nella sua prima intervista, rilasciata ad Uomini e Donne Magazine, dopo il no rifilatogli da Sara Affi Fella, Lorenzo Riccardi ricostruisce il percorso all'interno del programma di Maria De Filippi spendendo parole di stima ed affetto nei confronti della donna che ha corteggiato fino a pochi giorni fa: Rimane una bellissima persona che, però, per mancanza di coraggio, non ha seguito i suoi sentimenti. Lorenzo non la faceva stare ...

Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi tuona : “La persona giusta per Sara ero io!” (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi pronti alla convivenza? L'ex tronista precisa che è ancora presto e...(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:20:00 GMT)

Uomini e Donne : arrivano Loredana Lecciso e Aida Nizar? : Aida Nizar sul trono di Uomini e Donne insieme a Loredana Lecciso? La notizia lanciata da Vero Tv ha dell’incredibile: secondo la rivista infatti Aida Nizar e Loredana Lecciso avrebbero ricevuto la chiamata da Maria De Filippi per partecipare alla nuova edizione di Uomini e Donne in partenza da settembre. Le due inoltre potrebbero ricoprire anche il ruolo più prestigioso quello di troniste. Il motivo di questo colpaccio sarebbero gli ...

Uomini e Donne news - Lorenzo Riccardi stronca Sara e Luigi : le critiche alla neo coppia : Uomini e Donne news, Lorenzo Riccardi contro Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni: “Non penso che quella sia stata una scelta di cuore” A poche settimane dalla scelta Lorenzo Riccardi torna a parlare di Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Per farlo, nello specifico, l’ex corteggiatore ha scelto il settimanale Uomini e Donne Magazine dove, […] L'articolo Uomini e Donne news, Lorenzo Riccardi stronca Sara e Luigi: le ...

Uomini e Donne : sarà Lorenzo Riccardi il tronista della prossima edizione : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi tronista della prossima edizione: lo scoop Lorenzo Riccardi prossimo tronista di Uomini e Donne? A quanto pare è quasi ufficiale. Il date show di Canale Cinque è finito ma dei suoi protagonisti si continua tuttora a parlare. Ad attirare l’attenzione degli addetti ai lavori in particolar modo sembrerebbe essere stato […] L'articolo Uomini e Donne: sarà Lorenzo Riccardi il tronista della prossima ...

Aida Nizar e Loredana Lecciso troniste di Uomini e Donne?/ Maria De Filippi e la mossa necessaria… : Aida Nizar e Loredana Lecciso troniste di Uomini e Donne? Maria De Filippi le vorrebbe sul trono per contrastare i palinsesti della rete ammiraglia Rai. (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 09:21:00 GMT)

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni : le foto sui social tranquillizzano i fan (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi pronti alla convivenza? L'ex tronista precisa che è ancora presto e...(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 08:41:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara sceglie Luigi : la reazione del suo ex ragazzo : Ieri pomeriggio, 30 maggio, è andata in onda l’ultima puntata del trono classico di questa stagione di Uomini e Donne. Dopo la scelta di Niccoló Brigante, Nilufar Addati e Mariano Catanzaro, anche Sara Affi Fella ha scelto il ragazzo della sua vita tra Lorenzo Riccardi e Luigi mastroianni. Dopo un lunghissimo percorso durato ben 7 mesi, la bella napoletana si è resa conto di provare solo affetto nei confronti del primo e l’esperienza della villa ...

Uomini e Donne / Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi : "Convivenza? Non toglietemi l'aria!" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi pronti alla convivenza? L'ex tronista precisa che è ancora presto e...(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 07:35:00 GMT)