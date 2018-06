Universo Marvel | un' importante teoria su Star-Lord è stata finalmente confermata? - Best

Avengers : Infinity War - fonde tutto l’ Universo Marvel a partire dall’attrezzatura : Nei film Marvel tutto passa per l’attrezzatura. Al cinema, più ancora che sulla carta, la tecnologia, i gadget o anche gli oggetti magici (che spesso sono tramutati in tecnologici) sono fondamentali e la loro creazione o il loro reperimento occupa gran parte delle trame. Infinity War porta tutto questo a sublimazione. Da 10 anni l’universo condiviso Marvel ci racconta di queste gemme dell’infinito dotate di grandi poteri, molti le hanno ...

Avengers : Infinity War - la titanica resa dei conti dell' Universo Marvel. La nostra recensione senza spoiler - Best Movie : Di rado dopotutto, nell'universo Marvel e non solo, abbiamo visto un antagonista così decisivo nell'economia del racconto, così simbolico della natura dell'intera operazione: Thanos è un narcisista ...

Spider-Man darà il via all'Universo videoludico Marvel? : Il fatto che Marvel sia partita alla conquista anche del medium videoludico sembra palese dando un'occhiata agli imponenti progetti su cui sta lavorando. Spider-Man di Insomniac Games e il The Avengers Project affidato a Crystal Dynamics e Eidos Montreal sono progetti di un certo peso in mano a grandi e storiche software house che potrebbe dare vita a una sorta di corrispettivo del Marvel Cinematic Universe che tanto bene sta facendo al ...