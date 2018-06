Università - Politecnico di Milano al top tra le italiane : Londra, 6 giu. – (AdnKronos) – La quindicesima edizione del QS World University Rankings, pubblicato da QS Quacquarelli Symonds, società globale di consulenza specializzata nell’analisi del settore universario, conferma il Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston la migliore Università al mondo per il settimo anno consecutivo, superando Harvard, che ha detenuto questo ambito titolo per sei edizioni. Gli Stati Uniti ...

Competence Center : progetto Politecnico e Università di Torino primo nella graduatoria per l'assegnazione dei fondi : Il progetto spazia infatti in tutti gli aspetti utili per le imprese del futuro, scienza e tecnologia dei materiali, l'ingegneria, l'informatica e l'energia, ma anche la sociologia, l'economia e le ...

Università - continua lo scontro sui corsi tutti in inglese. Il Politecnico va avanti - la Crusca dice no e il ministero non decide : L’Università italiana, tutta in inglese: il Politecnico di Milano ci prova, i giudici lo stoppano, il ministero dell’Istruzione si barcamena in maniera un po’ incerta e le opinioni si dividono. Per i promotori è l’unica maniera di andare incontro a un futuro sempre più globalizzato e spalancare le porte del mondo del lavoro agli studenti. Per i contrari, una scelta troppo radicale che svilisce la nostra cultura. Nemmeno le sentenze dei giudici ...