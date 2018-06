Università | Politecnico di Milano al top tra le italiane

Competence Center : progetto Politecnico e Università di Torino primo nella graduatoria per l'assegnazione dei fondi : Il progetto spazia infatti in tutti gli aspetti utili per le imprese del futuro, scienza e tecnologia dei materiali, l'ingegneria, l'informatica e l'energia, ma anche la sociologia, l'economia e le ...

Università - continua lo scontro sui corsi tutti in inglese. Il Politecnico va avanti - la Crusca dice no e il ministero non decide : L’Università italiana, tutta in inglese: il Politecnico di Milano ci prova, i giudici lo stoppano, il ministero dell’Istruzione si barcamena in maniera un po’ incerta e le opinioni si dividono. Per i promotori è l’unica maniera di andare incontro a un futuro sempre più globalizzato e spalancare le porte del mondo del lavoro agli studenti. Per i contrari, una scelta troppo radicale che svilisce la nostra cultura. Nemmeno le sentenze dei giudici ...