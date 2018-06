Un' immagine ci mostra le fattezze del kit di sviluppo di PS4

eurogamer

: Spunta un'immagine che ci mostra il dev kit di #PS4. - Eurogamer_it : Spunta un'immagine che ci mostra il dev kit di #PS4. - riccardomorgan : @TELADOIOLANIUS L’immagine mostra la reazione di esponenti PD all’affermazione di @ConteCheFaCose sul… - Console_Tribe : Un’immagine ci mostra per la prima volta la versione PS4 di Daymare 1998 - -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Mentre è risaputo che gli sviluppatori utilizzano i rispettivi kit diper realizzare giochi per console, tuttavia, per qualche motivo, di solito non vediamo come sono realmente fatti questi kit. Ebbene, se vi state chiedendo quale sia il kit didi PlayStation 4, allora questa è la notizia giusta per voi.Come segnala Segmentnext, il team italiano al lavoro sull'horror Daymare 1998, Invader Studios, ha da poco pubblicato un'interessanteche ci permette di scoprire il dev kit didi PlayStation 4.Come potete vedere, il dev kit è abbastanza voluminoso rispetto alla solita console di casa PlayStation. A parte questo, al suo interno è contenuto tutto ciò che include la versione standard di PS4, compreso il controller Dualshock 4. Read more…