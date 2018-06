Un’estate tra mito | storia e design in Val Venosta | a Burgusio | al cospetto dei

meteoweb.eu

: Dal 2 giugno al 9 settembre i locali di #Carrara che hanno aderito all'iniziativa esporranno per tutta l'estate i p… - con_viverefest : Dal 2 giugno al 9 settembre i locali di #Carrara che hanno aderito all'iniziativa esporranno per tutta l'estate i p… - bergamopost : Un’estate con sette Notti in centro La nuova versione della movida: Bergamo è Rock, BergamoBalla, DonizettiNight, S… - brichiel : Dall'estate del 2016 da quando parti la campagna Referendaria #Renzi ha perso il referendum tutte le amministrative… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Una cornice elegante delineata da vette che superano i 3mila metri di altezza e ghiacciai che brillano sotto il sole estivo. Un luogo unico, che unisce miti,, nell’autentico borgo antico di(BZ), in Alta Val, oasi alpina tra l’Italia, l’Austria e la Svizzera. Il Romantik Hotel Weisses Kreuz, aldell’imponente monte Ortles e a poca distanza da Malles e dal leggendario Lago di Resia con il campanile che svetta dalle sue acque, è un connubio di edifici storici, abitato da oltre 800 anni. La parte più antica di questo esempio esclusivo di architettura è la Tenuta Zum Löwen, che risale al 1.236 ed è tutelata dalle Belle Arti: stupisce per le sue stube gotiche e i soffitti intagliati in legno. Ospita 9 suite, una diversa dall’altra, tra legni pregiati, perle di artigianato, come il granito della Val Martello, bagno turco privato tra mura secolari. ...