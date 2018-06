Un fermo per l’assassinio di Sacko Video I carabinieri | «È stata una vendetta»

Un fermo per l’assassinio di Sacko La procura : «Il quadro è evidente» Video : L’accusa è di omicidio volontario. Il 42enne di San Calogero è il nipote di uno dei soci della Ex Fornace in cui è avvenuto il delitto del sindacalista maliano

Ragusa - operazione "Boschetari" : fermo per 5 romeni : La Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Catania ha emesso lo stato di fermo per 5 romeni nell'ambito dell'operazione Boschetari

Treno fermo ad Arcore per un atto vandalico : ritardi sulle linee : ritardi e cancellazioni sulle linee Milano-Lecco e Milano-Bergamo via Carnate a causa di un Treno fermo alla stazione di Arcore a causa di un "atto vandalico" che ha costretto all'interruzione della ...

Inizia male il 2018 per la Gran Bretagna - Pil quasi fermo : Economia britannica quasi ferma nel primo trimestre del 2018. La seconda stima del Pil, diffusa oggi, conferma quella preliminare di un progresso dello 0,1% su base trimestrale e dell'1,2% su base ...

Pallacanestro - Serie D : l'U13 della ASD Basket fermo vince l'ultima di campionato contro l'Auxilium Osimo per 55 a 52 e si attesta al terzo ... : Nell'ultima partita del campionato U13 il Basket Fermo si aggiudica lo scontro casalingo contro l'Auximum Osimo e si pone definitivamente al terzo posto del campionato regionale. Un ottimo risultato ...

fermo - crolla il tetto di un’aula dell’istituto tecnico : nessun ferito (perché erano le 7) video : L’incidente all’istituto «Montani» si è verificato alle 7 e 10, circa un’ora prima che gli studenti entrassero in classe. Il crollo provocato dal cedimento di una capriata

fermo di Amal Fathy : Paola Regeni inizia sciopero della fame : E’ in sciopero della fame Paola Regeni. La madre di Giulio, il ricercatore ucciso in Egitto nel 2016, protesta contro

Daniele Orsato arbitra in Qatar/ Niente Serie A per il fischietto fermo per Inter-Juventus : Daniele Orsato arbitra in Qatar, Niente Serie A per il fischietto fermo da Inter Juventus. Vola negli Emirati per dirigere una partita della Super League a Doha, scelta che fa discutere?(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:54:00 GMT)