Ultimi sondaggi politici elettorali | PD e Lega in discesa | bene M5S

Ultimi sondaggi politici elettorali : M5S in discesa - Lega Nord si avvicina : L’istituto Index Research ha pubblicato nuovi sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti mostrano evidenti cambiamenti rispetto alla settimana scorsa, con un accenno di crisi da parte del Movimento 5 Stelle. Da segnalare, però, è soprattutto la crescita esponenziale della Lega Nord. Il divario tra i due, che si apprestano a governare fianco a fianco, si è ridotto notevolmente nel corso delle ultime settimane. Il partito di Matteo ...

Ultimissimi sondaggi portano il M5s al 43%

Ultimi sondaggi politici elettorali : boom di Lega Nord - primato resta al M5S Video : L’Italia è ancora senza Presidente del Consiglio e, nell’attesa di scoprire cosa accadra', l’istituto IPSOS ha pubblicato nuovi sondaggi politici per il Corriere della Sera. In questo mese di maggio sono state rilasciate le intenzioni di voto dei cittadini [Video], le quali mostrano uno scenario ben diverso al risultato delle elezioni politiche, con qualche cambiamento anche rispetto al mese di aprile. Al comando rimane sempre il Movimento 5 ...

Cosa dicono gli Ultimi sondaggi politici su Lega e M5s : Cresce la Lega, non in modo travolgente ma quanto basta perché un centrodestra unito possa guardare con serenità alle eventuali elezioni dopo l’estate. L’ultimo sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera ci regala un quadro sostanzialmente simile a quello emerso dalle urne il 4 marzo, ma con qualche leggero spostamento che potrebbe fare la differenza. Sintetizza Nando Pagnoncellli: “la Lega che passa dal 19,5% ...

Mattarella - Governo : lunedì consultazioni lampo/ Di Maio : "subito al voto” - Ultimi sondaggi : cresce la Lega : Governo, le trame di Mattarella: lunedì nuove consultazioni in un sol giorno. Maggioranza o Governo tregua fino a dicembre: Di Maio “no al Colle, subito al voto", Salvini vuole preincarico(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 11:25:00 GMT)

Ultimi sondaggi cresce la Lega. Italiani stanchi della crisi ma c è fiducia in Mattarella : Che si muove, cerca nuove strade e nuove formule per orientarsi: per uscire dal museo delle cere in cui sembra essersi trasformata la politica. Per quanto riguarda le intenzioni di voto il dato più ...

Ultimi sondaggi politici elettorali al 1 maggio 2018 : ecco le intenzioni di voto Video : Sono passati quasi due mesi dalle elezioni, ma il quadro politico in Italia resta ancora incerto. Dopo i risultati delle urne, che di fatto hanno decretato la non governabilita' da parte di una sola coalizione o di un singolo movimento, i partiti continuano a restare rigidi sulle proprie posizioni, ben distanti tra loro. In uno scenario di questo tipo, l'ipotesi più plausibile sembra quella di una nuova tornata elettorale. Ma quali sarebbero le ...

Pd e Forza Italia verso l'estinzione. Luca Ricolfi ha visto gli Ultimi sondaggi : 'Tra poco saranno partitini' : Il guaio, spiega uno dei più acuti e autorevoli commentatori del mondo del centrosinistra, è che non ci sono segnali di contro-tendenza. Anzi, a giudicare dai crolli violentissimi e improvvisi subiti ...

Elezioni regionali Molise : candidati e Ultimi sondaggi : Venerdì 20 aprile 2018 - Conto alla rovescia per le Elezioni regionali 2018 in Molise. Oggi si chiude la campagna elettorale e alcuni dei più importanti leader della politica nazionale sono andati a Termoli, Isernia e Campobasso per i comizi di chiusura. Tra due giorni i molisani saranno chiamati alle urne, ma il voto è sotto l'osservazione dell'intero Paese. Il Molise in questa delicata fase politica è come l'Ohio nelle Elezioni americani: ...

Ultimi sondaggi politici elettorali : Lega Nord non si ferma - M5S è al comando Video : A pochi giorni dalle elezioni regionali in Molise [Video], altro banco di prova per i partiti, giungono aggiornamenti sui #sondaggi politici. In questa prima decade del mese di aprile è Tecnè a fornirci le intenzioni di voto dei cittadini, che illustrano un quadro pressoché invariato rispetto ai risultati delle urne, con la sola differenza, che il Partito Democratico si è visto superato dalla #Lega Nord. Al comando resta il Movimento 5 Stelle, ...

Ultimi sondaggi elettorali politici : ripresa PD - leggero calo del M5S Video : Il mese di marzo è ormai in archivio e l’istituto Index Research ha pubblicato gli Ultimi sondaggi politici. Quello che emerge è una sorta di stallo al vertice, dove si segnala un lieve calo nelle intenzioni di voto [Video] da parte del Movimento 5 Stelle. Dopo settimane in retromarcia, torna a far registrare un incremento il Partito Democratico, che rimane comunque alle spalle di Lega Nord. Di to andremo a scoprire l’attuale situazione, ...