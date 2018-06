Ufficiale | il Cagliari affida la panchina a Maran | i dettagli

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpo Ufficiale del Napoli - pazze idee di Juve - Lazio e Cagliari - asse Torino-Spal : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Altra giornata caldissima in Serie A. Il Napoli è scatenato in queste ore di Calciomercato, importanti trattative in entrata ed uscita, i prossimi giorni si preannunciano ancora più caldi. Il presidente De Laurentiis ha deciso di uscire allo scudetto, ecco l’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, annunciato l’arrivo di Verdi: “Giuntoli ha fatto tutto ieri sera con Branchini, giusto ...

Calciomercato Cagliari - Ufficiale : per Lopez niente rinnovo : Cagliari - Era già nell'aria ma adesso è ufficiale: Diego Lopez non sarà l'allenatore del Cagliari nella prossima stagione. Ecco il messaggio pubblicato su Facebook: "Il Cagliari Calcio saluta l'...

Cagliari - Ufficiale il divorzio con Diego Lopez : Maran in pole come suo sostituto : Ufficializzato il divorzio con Diego Lopez, il Cagliari si lancia adesso all’assalto di Rolando Maran per consegnargli la panchina rossoblu Il Cagliari divorzia da Diego Lopez. Il club sardo ha ufficializzato in un comunicato la fine del rapporto con il tecnico uruguaiano, al quale non è bastato raggiungere l’obiettivo salvezza per essere confermato. “Il Cagliari Calcio saluta l’allenatore Diego Lopez e lo ringrazia con ...

Panchina Cagliari - addio Ufficiale con Diego Lopez : ecco il nuovo allenatore : Panchina Cagliari – “Il Cagliari Calcio saluta l’allenatore Diego Lopez e lo ringrazia con affetto per il lavoro svolto in questi mesi. Con dedizione e professionalità, trasmettendo alla squadra il suo forte attaccamento ai colori rossoblù, Lopez ha saputo infondere al gruppo fiducia nei propri mezzi, la voglia di non arrendersi, contribuendo a condurre il Cagliari alla conquista della permanenza nella massima serie. Il rapporto con ...

Cagliari-Roma - Ufficiale : Under e Gerson alle spalle di Dzeko. Peres dal 1 LIVE : Arbitro : Di Bello Guardalinee: Lo Cicero-La Rocca IV: Chiffi Var : Tagliavento AVar: Tegoni CRONACA PREPARTITA Ore 19.35 - La Roma è arrivata alla Sardegna Arena.

Cagliari - è Ufficiale : ecco il nuovo direttore sportivo : Cagliari, è ufficiale: ecco il nuovo direttore sportivo – Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato a Marcello Carli il ruolo di direttore sportivo. Carli sarà presente già questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini per la ripresa degli allenamenti. Il neo DS rossoblù, 54 anni, ha lavorato sino alla scorsa stagione nell’Empoli, dove – dopo un passato da calciatore – ha costruito la sua carriera da dirigente. ...