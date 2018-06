Uccisa in viaggio di nozze a Venice Beach | risarcimento record per la morte di Alice

Uccisa in California durante il viaggio di nozze - da Los Angeles 12 milioni di risarcimento alla famiglia Gruppioni : La municipalità di Los Angeles ha riconosciuto un risarcimento da 12 milioni di dollari alla famiglia di Alice Gruppioni, imprenditrice bolognese Uccisa a 32 anni mentre era in viaggio di nozze in ...

In viaggio per la pace vestita da sposa : Pippa muore stuprata e Uccisa : In viaggio per la pace vestita da sposa: Pippa muore stuprata e uccisa Nella primavera del 2008, l’artista milanese Pippa Bacca scompare durante la performance artistica itinerante in autostop ‘Spose in tour’. Il suo corpo nudo verrà trovato tra i rovi pochi giorni dopo, alla periferia di Istanbul. Il suo viaggio, stroncato da uno stupratore […]