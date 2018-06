Uber porta il suo servizio di bike sharing JUMP in Europa

Aeronautica Militare : malato di tUbercolosi trasportato in bio-contenimento : Nella mattina di oggi un velivolo da trasporto C-27J della 46ª Brigata Aerea di Pisa con a bordo un team di bio-contenimento dell’Infermeria Principale di Pratica di Mare è atterrato a Catania per il trasferimento di un paziente affetto da tubercolosi Multi Farmaco Resistente (Mdr) dal Reparto di malattie infettive dell’Ospedale Garibaldi di Catania a Pratica di Mare (Roma), da dove proseguirà per il ricovero presso l’Istituto di Ricerca e ...