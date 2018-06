Tumori | addio bisturi per le metastasi alla colonna | speranze dalla radiochirugia

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018) In Italia ci sono circa 350 mila nuovi casi di tumore ogni anno e il 40% può sviluppareossee. Di questi, 7 pazienti su 10 sviluppano anche lesioni a livello dellache richiedono frequentemente interventi chirurgici di stabilizzazione, talora in urgenza, oltreché radioterapia convenzionale per ridurre il dolore e il crollo vertebrale. Ora la Radioterapia oncologica dell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Vr), sta applicando, prima in Ue, un’innovativa tecnica radiochirurgica che punta a eradicare lespinali in pazienti oncologici selezionati. La tecnica è applicata da circa un mese ai primi pazienti e i risultati verranno presentaticomunità internazionale a settembre, in occasione della Conferenza di radiochirurgia di Monaco di Baviera. “Dopo i risultati più che soddisfacenti che sta ottenendo nella cura delleal ...