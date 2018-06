Trump ha detto che inviterà Kim Jong-un negli Stati Uniti | se l’incontro del 12 giugno

Donald Trump ha detto che l’incontro a Singapore tra lui e Kim Jong-un potrebbe essere rimandato : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto oggi che ci sono “buone possibilità” che l’incontro tra lui e il dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un, previsto per il 12 giugno a Singapore, non ci sarà. Trump ne ha The post Donald Trump ha detto che l’incontro a Singapore tra lui e Kim Jong-un potrebbe essere rimandato appeared first on Il Post.

Trump Jr : "Non ricordo di avergli detto dell'incontro con i russi" : Non ricorda di avere mai parlato con il padre dell'indagine russa e non pensava che ci fosse nulla di male nell'incontrare un avvocato russo che prometteva di fornire materiale scottante su Hillary Clinton, da utilizzare durante la campagna per le presidenziali.Sono queste alcune delle dichiarazioni di Donald Trump jr su quanto avvenne alla Trump Tower, contenute in un migliaia di pagine di documentazione legate alle indagini in corso negli ...

'Trump dettò lui stesso la lettera che descriveva le sue condizioni di salute' : Secondo il medico che l'aveva in cura nel 2015, Donald Trump avrebbe personalmente dettato la nota in cui la sua salute veniva descritta come “straordinariamente eccellente”. L'attuale inquilino della Casa Bianca aveva reso pubblica la lettera a firma del dottor Harold Bornstein alla vigilia delle primarie. Lo scopo era dissipare i dubbi che erano circolati intorno alla sua condizione fisica. Due giorni prima che la nota venisse resa pubblica, ...

Trump ha detto che potrebbe bombardare la Siria «molto presto ma anche non così presto» : Il 12 aprile il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto su Twitter di non aver mai detto «quando ci sarebbe stato un attacco nei confronti della Siria». Trump ha scritto che «potrebbe avvenire molto presto ma anche non The post

Siria - Trump frena su guerra : “mai detto quando avverrà”/ Russia - “Assad controlla Duma” : colloqui Usa-Mosca : Siria, Trump minaccia Russia ma frena su guerra: "mai detto quando avverrà attacco”. colloqui Usa-Mosca, Damasco riprende controllo Duma e Ghouta est: le ultime notizie e gli scenari(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 13:06:00 GMT)

Trump frena su raid in Siria : non ho detto quando attacchiamo. Pentagono : «Alleati stanno verificando le colpe di Assad» : Prima notte indenne dopo il tweet di Trump che annunciava i missili. Intanto la Russia annuncia che il Ghuta è nelle mani di Damasco. Pressioni per evitare un intervento da parte dell’Onu e dell’ex presidente Jimmy Carter...