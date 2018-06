Trump agisce per il bene del Paese o per quello suo e delle sue amiche celebrity?

vanityfair

(Di giovedì 7 giugno 2018) Il giorno dopo l’incontro e la foto che li ritraeva nello Studio Ovale – lei in piedi e seria, lui seduto e per una volta sorridente – il New York Post aveva intitolato: «L’unico Kim con cui si può incontrare». La battuta faceva riferimento all’altro importante incontro con il leader nord coreano Kim Jong Un – prima saltato, ora di nuovo in calendario – e voleva prendere in giro l’incontro dicon l’unica reality star che può competere con lui in termini di popolarità: Kim Kardashian. La star era arrivata a Washington per parlare con il Presidente del caso di Alice Marie Johnson, una signora afroamericana di 62 anni condannata all’ergastolo, senza condizionale, per un crimine di droga non violento e che ha già scontato 20 anni di prigione. Una settimana dopo l’incontro la notizia:ha concesso una riduzione della pena alla signora che quindi, avendo già ...