Trenta alla Nato | rispettiamo impegni | ma chiediamo solidarietà

Nemi - alla Sagra delle fragole anche Francesca Trenta - sorella del ministro della Difesa : C'era anche Fancesca Trenta, sorella del neo minsitro della Difesa, alla Sagra delle fragole di Nemi. Trenta, che dirige l'associazione Flauto Magico, ha curato il concerto-danza, uno degli ...

Trenta - primo giorno alla Difesa : il neo ministro dispone il trasferimento del marito : Al suo primo giorno al dicastero la ministra della Difesa Elisabetta Trenta , a quanto apprende l'Ansa, ha chiesto il trasferimento, a decorrere da oggi, del marito capitano Claudio Passarelli da ...

Il contractor Spinelli 'Io - ingaggiato dalla società della ministra Trenta. è legale - nessuno scandalo' : ROMA - 'Sì, sono il contractor della società ingaggiata nel 2012 dalla SudGest Aid per un progetto in Libia. Sì, tra i manager di SudGest c'era Elisabetta Trenta . Dov'è il problema?'. Gianpiero ...

Dalla Trenta a Bussetti - il profilo dei ministri meno conosciuti : Premier Giuseppe Conte; vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e Sviluppo Luigi Di Maio; vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno Matteo Salvini; ministro dell'Economia Giovanni Tria; ministro degli Esteri Moavero Milanesi; ministro delle Politiche comunitarie Paolo Savona. Oltre a queste caselle di cui si è già scritto, di seguito un elenco dei nomi e dei profili dei ministri del governo M5S-Lega.Giancarlo ...

Elisabetta Trenta alla Difesa - capitano della Riserva con tante missioni all'estero : ... la neo titolare di via XX Settembre parla quattro lingue - italiano, inglese, francese e russo - e conosce bene il mondo della Difesa: tra il 2005 e il 2006 è stata sia consigliere per la missione '...

Roma - allarme sabotaggi all'Atac : Trenta in due mesi : E' allarme sabotaggi all'Atac, l'azienda dei trasporti pubblici di Roma: negli ultimi tempi alla Procura della Repubblica sono stati segnalati trenta episodi in due mesi, tutti in depositi ...

Attesi in Trentamila alla festa Nameless : Arriva 'Nameless music festival'. Il mega evento di musica tecno pop è ormai alle porte e in Valsassina ci si prepara all'invasione. Dal 1 al 3 giugno, per la sesta volta, a Prato Buscante di Barzio ...

Pallanuoto : Trentaduesimo scudetto per la Pro Recco! AN Brescia battuta 8-5 : trentaduesimo scudetto, tredicesimo consecutivo: la Pro Recco non si ferma più e continua a dominare il campionato di Pallanuoto maschile di A1. Nelle Final Six di Siracusa non c’è stata storia nell’ultimo atto contro i rivali eterni dell’AN Brescia: 8-5 il risultato conclusivo, con una performance come al solito autoritaria da parte di Tempesti e compagni. Pratica chiusa già a metà gara: doppio parziale che vale il 4-1 a ...

Alla Spezia 84 imprese artigiane hanno titolari sotto i Trentacinque anni : La Spezia - Ogni 10 mila giovani italiani con meno di 35 anni si contano 67 imprese artigiane giovanili. Il valore è superato soprattutto in Liguria, dove se ne contano 104, seguita da Piemonte con 98 ...