Trenitalia | gli eventi dell' estate sul Magazine La Freccia di giugno

Trenitalia - Strisciuglio : "Con orario estivo tantissime novità. Aumento velocità? Siamo pronti" : "L'offerta estiva di Trenitalia per il 2018 è importantissima" . Così, ha affermato Giampiero Strisciuglio , Direttore Divisione passeggeri Long Haul di Trenitalia, in una intervista a teleborsa, ...

Info Treno permette di scegliere le migliori soluzioni di viaggio di Italo - Trenitalia e BlaBlaCar : Info Treno è un'applicazione che permette di essere aggiornati in tempo reale sullo stato e sugli orari dei treni delle compagnie Italo e Trenitalia. Impostando i dati relativi al viaggio è possibile trovare la soluzione ideale sia come orari che come prezzo e acquistare il biglietto in modo rapido e sicuro nella biglietteria ferroviaria partner Trainline. L'articolo Info Treno permette di scegliere le migliori soluzioni di viaggio di Italo, ...

Trenitalia punta a maggioranza Trenord per un miglior sevizio regionale in Lombardia : Teleborsa, - Più di 750 mila passeggeri, per gran parte pendolari , affollano ogni giorno i treni regionali della Lombardia . Ben 161 dei nuovi 450 treni di una maxi commessa da più di 4,5 miliardi di ...

Gli scioperi di Trenitalia - Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 maggio : Fine settimana di scioperi nel settore dei treni e di tutte le attività del comparto ferroviario tra sabato 26 e domenica 27 maggio. Uno sciopero è stato voluto dal sindacato di categoria Or.S.A. ed è previsto per quattro ore, dalle 10 alle 14 di sabato: riguarda Trenitalia, Trenord e Italo. Il secondo sciopero è stato indetto dalla sigla CAT, dura dalle 22 di sabato sera alle 6 di domenica mattina e riguarda solo Trenitalia e Trenord. Lo ...

Le cose da sapere sugli scioperi di Trenitalia - Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 maggio : Sono in programma due scioperi: uno di quattro ore nella giornata di sabato e uno di otto nella notte tra sabato e domenica. Trenitalia ha detto che non sono previste variazioni per i treni a lunga percorrenza (Intercity e Frecciabianca). Per quanto riguarda la circolazione dei treni regionali ci potrebbero invece essere cancellazioni, ritardi o variazioni, «salvaguardando comunque le relazioni a maggiore traffico viaggiatori».--Tra i treni ...

Torino : Trenitalia - cordoglio per decesso macchinista - vicinanza a feriti : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Il presidente, l’amministratore delegato e l’intero consiglio di amministrazione di Trenitalia esprimono il cordoglio e sono vicini ai familiari del macchinista del treno Regionale 10027 deceduto ieri sera in seguito all’incidente ferroviario avvenuto fra Caluso e Rodallo, sulla linea ferroviaria Torino – Ivrea. I vertici di Trenitalia sono vicini ai passeggeri feriti e ai loro familiari. ...

Trenitalia - ORARIO ESTIVO 2018/ Nuove fermate per le Frecce e sconti per famiglie dal 10 giugno : Nuovo ORARIO ESTIVO 2018 per TRENITALIA, con entrata in vigore il 10 giugno. Nuove fermate per le Frecce nelle località di mare e anche in montagna e luoghi d'arte(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 17:57:00 GMT)

Trenitalia amplia network e orari per l'estate 2018. Offerta ritagliata su famiglie - cultura e turismo : turismo cruciale per l'economia Italiana Presentando il nuovo servizio per l'estate 2018, il numero uno di Trenitalia, Orazio Iacono , ha sottolineato "il turismo è il volano principale del Paese, ...

