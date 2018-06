Tredici | Netflix annuncia che ci sarà una terza stagione

Netflix difende Tredici rinnovata dalle polemiche : “È una serie controversa - nessuno ha l’obbligo di guardarla” : La notizia di Tredici rinnovata non ha sorpreso nessuno, o quasi. All'indomani della conferma per una terza stagione e, dopo le dichiarazione dello showrunner Brian Yorkey al panel Netflix, la serie 13 Reasons Why è nuovamente bersagliata da polemiche. Infatti, molti si chiedono se sia necessaria o meno una terza stagione. Il parere del pubblico, soprattutto da quei gruppi rappresentanti genitori indignati per i messaggi veicolati dalla ...

Tredici la seconda stagione su Netflix : trailer e trama serie : Tredici versione italiana di 13 Reasons Why è una delle serie tv più amate e più famose di Netflix, celebre servizio di streaming, che dal 31 Marzo 2017 ha iniziato a trasmettere la serie TV tratta dal libro di Jay Asher. Tredici ha immediatamente fatto parlare di sé per le tematiche affrontate, tra cui il suicidio,...

Tredici 2 - la trama della seconda stagione Netflix (FOTO) : Tredici 2 sta per sbarcare su Netflix, per la gioia dei fan che hanno amato il primo capitolo di 13 Reasons Why. Episodi duri e sotto il mirino della critica di chi crede che un argomento così scottante doveva ricevere un trattamento del tutto diverso. Apprezzato invece da chi ha subito episodi simili a quello della protagonista Hannah: Tredici 2 regalerà agli appassionati della serie Tv una nuova pagina e trama della vita della ragazza. Netflix ...