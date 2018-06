Tre mesi per cambiare le poltrone più delicate : ecco le posizioni in gioco : 'Lo spoil system è giusto' ha avvertito alcuni giorni fa Luigi Di Maio. Una specie di manifesto del tutto coerente con la logica del governo del cambiamento promessa dalla maggioranza pentaleghista al ...

Milano - sposa-bambina del Bangladesh : padre condannato/ Tre anni e 9 mesi - maltrattava anche la moglie : Milano, sposa-bambina del Bangladesh: padre condannato. Tre anni e 9 mesi al padre-padrone, maltrattava anche la moglie, colei che ha denunciato il tutto(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:11:00 GMT)

“Fabrizio…”. È successo a Tre mesi dalla morte di Frizzi. Un gesto che spiega tante cose - compresa la più bella : La Rai e Fabrizio Frizzi: un amore eterno, come è giusto che sia. La Rai e la Fondazione Biagio Agnes hanno presentato nella storica sede Rai di Viale Mazzini, la decima edizione del premio giornalistico internazionale “Biagio Agnes”, riconoscimento istituito nel 2009 per iniziativa del giornalista ed ex direttore generale della Rai, Biagio Agnes, per lanciare un ponte verso le nuove frontiere dell’informazione senza rinunciare alla ...

Cairoli - è di nuovo pole dopo Tre mesi : dopo quasi tre mesi Tony Cairoli , KTM, conquista nuovamente la pole position in MXGP! A Matterley Basin, in Inghilterra, il nove volte Campione del Mondo è stato il più veloce allo start della manche ...

Elisabetta Trenta - chi è nuovo Ministro della Difesa M5s/ "9 mesi a Nassiriya esperienza che più m'ha segnata" : Elisabetta Trenta, chi è il nuovo Ministro della Difesa M5s: analista ed esperta del mondo militare, scelta da Di Maio e confermata da Salvini. Missioni Esercito in Libia e Libano(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 23:29:00 GMT)

Conferma Pil primi Tre mesi - ma la crescita frena : L'Istat Conferma le cifre sulla crescita dell'Italia a inizio anno ma rivede quelle sulla chiusura del 2017. Un combinato disposto da cui viene fuori un rallentamento del Pil, sostenuto dalla spesa delle famiglie e dall'accumulo di scorte nei magazzini, ma fiaccato dalla contrazione sia degli investimenti che dell'export. Non arrivano stimoli neppure dal fronte lavoro, tanto che i redditi restano al palo.L'aumento congiunturale dello 0,3% del ...

Per Google il cloud è un affare da un miliardo ogni Tre mesi : Una nuvola in esposizione a The Art of The Brick (Foto: Maurizio Pesce / Wired) Crescono in Italia le aziende che si spostano sul cloud. L’osservatorio cloud&Ict del Politecnico di Milano ha stimato un aumento degli investimenti del 18% nel 2017, per un valore di 1,978 miliardi di euro. Spese che si inseriscono in un mercato globale da poco meno di 100 miliardi di dollari, con un tasso di crescita del 26%. Il direttore ...

Torino - malato di schizofrenia morì per un Tso : Tre vigili e un medico condannati a 1 anno e 8 mesi per omicidio colposo : Quattro condanne a un anno e otto mesi sono state pronunciate dal tribunale di Torino per il caso di Andrea Soldi , il torinese affetto da schizofrenia morto il 5 agosto 2015 a 45 anni durante un ...

Roma - allarme sabotaggi all'Atac : Trenta in due mesi : E' allarme sabotaggi all'Atac, l'azienda dei trasporti pubblici di Roma: negli ultimi tempi alla Procura della Repubblica sono stati segnalati trenta episodi in due mesi, tutti in depositi ...

Pisa - bimbo di due mesi cade dalle braccia del padre menTre lo culla e muore in ospedale : È morto qualche ora dopo il ricovero in ospedale a Pisa un bimbo di due mesi giunto al pronto soccorso dopo essere caduto mentre il padre lo cullava per farlo addormentare. L'episodio...

Wind regala 30 Giga da usare in Tre mesi ad alcuni clienti : Fino al 15 giugno è in vigore una nuova campagna di Wind in virtù della quale ad alcuni già clienti di questo operatore viene offerta l'opzione Giga Max 30 L'articolo Wind regala 30 Giga da usare in tre mesi ad alcuni clienti proviene da TuttoAndroid.