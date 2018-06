Tragedia di Caluso | camionista dorme nel tir da 2 settimane | “Devo sorvegliare il carico”

Dopo la Tragedia di Caluso - incidente ferroviario nel Verbano : treno urta mezzo - linea bloccata : I fatti sulla linea ferroviaria del Sempione tra Preglia e Varzo, nel Verbano . L'Eurocity 34 ha urta to passando in un punto dove si stanno effettuato dei lavori, il braccio di una macchinario fermo. Non ci sarebbero feriti.Continua a leggere

Incidente ferroviario - la sindaca di Caluso : "È una grande Tragedia" : "Non so quali siano le ipotesi di quanto successo, sono state aperte le indagini per chiarire le dinamiche dell'Incidente. È una grande tragedia. Come comune, stiamo attivando tutte le misure per ...