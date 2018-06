Toscana | si vota in tre capoluoghi | il Pd vede lo spettro delle zero vittorie E il M5s è

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 giugno 2018) La microcriminalità e il degrado di Pisa, il tasso di disoccupazione da profondo sud di Massa e la Siena messa in ginocchio dopo il default di Mps. Il 10 giugno nella ormai ex rossasiin 21 Comuni ma sono i tredi Provincia a far tremare le gambe al Partito Democratico che, dal 2014 in poi, in questa regione ha perso quasi tutte le ex roccaforti rosse (esclusa Firenze): Livorno, Cascina, Pistoia, Carrara, un po’ a beneficio del M5s e un po’ a beneficio della destra. E così, nelle ultime settimane, tra i dirigenti del Pd toscano si aggira uno: quello dello 0-3. Cosa accadrebbe?, si chiedono tra i corridoi di via Forlanini a Novoli, diventato il quartier generale dei democratici toscani. Oltre ai grandi temi della sicurezza e della crisi economica che ha colpito indistintamente sia la costa che l’entroterra, il centrosinistra in queste tre ...