meteoweb.eu

: Torna l’emergenza incendi, scirocco soffia sulle fiamme nel Ragusano: evacuato Club Med - Barcellonameteo : Torna l’emergenza incendi, scirocco soffia sulle fiamme nel Ragusano: evacuato Club Med - LiveSicilia : Palermo, torna l'emergenza rifiuti - italianaradio1 : L'Ebola torna a far paura. La Repubblica Democratica del Congo, sta affrontando nuovi focolai che hanno già fatto d… -

(Di giovedì 7 giugno 2018)l’emergenzanel. Il forte vento diche ha alimentato uno nella zona delMediterranee ibleo – tra Vittoria e Santa Croce – ha reso necessaria l’evacuazione dagli alloggi, degli ospiti del villaggio. Le persone sono state indirizzate verso la spiaggia, considerata al momento la zona più sicura; la polizia ha interrotto la strada di accesso. Richiamati tutti i vigili del fuoco in servizio. Un elicottero sta effettuando lanci di acqua per arginare le. E’stato richiesto intervento di canadair. Nella zona colpita dallesono state trovate due persone di cui si erano perse le tracce. I settecento ospiti delMed di Kamarina, tra le località di Scoglitti e Santa Croce, sono stati trasferiti in una struttura vicina, l’Athena Resort. “Sono stati prontamente accolti dalla nostra struttura ...