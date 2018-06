Tony Cairoli dal motocross alla F1 | prova superata!

MXGP - GP Gran Bretagna 2018 : Jeffrey Herlings fa doppietta anche a Matterley Basin e fa infuriare Tony Cairoli : Se in Gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna della MXGP Jeffrey Herlings aveva vinto con un contatto netto ai danni di Tony Cairoli, nella seconda manche ha preferito beffarlo con un sorpasso all’ultimo giro per completare la sua ennesima doppietta di questa incredibile stagione. L’olandese della KTM, infatti, è alla terza doppia vittoria consecutiva e ne ha sei in totale. Il suo margine su Tony Cairoli, secondo in entrambi i round, ...

LIVE Motocross - GP Gran Bretagna MXGP 2018 in DIRETTA : tra poco scatta Gara-2 - Tony Cairoli vuole rifarsi! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna della MXGP. La gara della riscossa per Antonio Cairoli. Il distacco da Jeffrey Herlings parla da solo, 48 punti. L’olandese è reduce dall’ennesima doppietta e quest’anno sembra non voler concedere nulla e prendersi il primo titolo della sua carriera nella classe regina del Motocross. Ma il pilota siciliano è un campione e lo ha dimostrato nella qualifying ...

Tony Cairoli domina la qualifica del GP di Gran Bretagna e scatterà in pole davanti a Herlings : In terza piazza, come detto, Coldenhoff, bravo a rintuzzare gli attacchi dello sloveno, campione del mondo 2016, Tim Gajser che, in sella alla Honda, ha dovuto accontentarsi della quarta posizione a ...

Dalla MXGP alla Formula 1 - Tony Cairoli passa alle quattro ruote : il 6 giugno guiderà la Red Bull in Austria : Tony Cairoli guiderà una Red Bull il prossimo 6 giugno in Austria, un test che esalta il pilota italiano campione del mondo di motocross Era il 13 settembre 2017 quando, sul circuito di Assen in Olanda, Tony Cairoli conquistava il titolo della classe MXGP – il nono Mondiale della sua straordinaria carriera. A distanza di quasi un anno il campione è chiamato a una nuova emozionante sfida: il prossimo 6 giugno 2018 sarà, infatti, ...

Motocross - Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings continua a scrivere la storia - Tony Cairoli inizia a perdere terreno : Signore e signori, siamo ufficialmente entrati nella “Era Herlings”. Il giovane talento olandese della MXGP sta proseguendo imperterrito nel suo strepitoso avvio di Mondiale 2018. Il 23enne nato a Geldrop-Mierlo sta battendo record su record, con una serie di risultati che stanno lasciando tutti a bocca aperta, in primis il suo rivale al titolo iridato, il nostro Tony Cairoli, ormai distante 48 punti in graduatoria. I numeri di ...

LIVE Motocross - GP Germania MXGP 2018 in DIRETTA : Tony Cairoli - serve la rimonta. Herlings favorito : Tutto pronto a Teuschenthal per il Gran Premio di Germania della MXGP. Sul 1540 metri del tracciato tedesco vivremo le due manche che, con molta probabilità riproporranno l’eterna sfida tra il leader della classifica generale, Jeffrey Herlings, ed il nostro Tony Cairoli. I due contendenti sono divisi da 29 (quindi ormai più di una gara) e per il nostro portacolori è tempo di porre fine al dominio del giovane rivale olandese. L’inizio ...

Motocross - GP Germania MXGP 2018 : a che ora gareggia Tony Cairoli? Il programma e gli orari di domenica 20 maggio : Il Campione del Mondo in carica sta soffrendo la freschezza del pilota belga, ormai entrato in uno stato di forma sbalorditiva e che punta a conquistare lo scettro iridato. Di seguito il calendario ...

Motocross - GP Germania MXGP 2018 : a che ora gareggia Tony Cairoli? Il programma e gli orari di domenica 20 maggio : domenica 20 maggio si correrà il GP di Germania 2018, tappa valida per il Mondiale Motocross MXGP. Riflettori puntati sul tracciato di Teutschenthal dove Antonio Cairoli è chiamato a un pronto riscatto: deve assolutamente tornare alla vittoria se vuole provare a contrastare l’indemoniato Jeffrey Herlings, ormai staccato di 29 punti in classifica generale. Il Campione del Mondo in carica sta soffrendo la freschezza del pilota belga, ormai ...

MXGP - GP Germania 2018 : Qualifying race : Jeffrey Herlings regola Gautier Paulin - settimo Tony Cairoli : Jeffrey Herlings (KTM) inizia nel migliore dei modi anche il fine settimana del Gran Premio di Germania di Teuschenthal, aggiudicandosi la Qualifying race con 4.1 secondi sul francese Gautier Paulin (Husqvnarna). Terza posizione per lo sloveno Tim Gajser (Honda) distante 7.7 secondi, mentre è solamente settimo il nostro Tony Cairoli (KTM) che cede proprio il gradino più basso del podio nelle ultime fasi di gara e conclude a quasi 23 secondi. ...

Motocross - GP Germania 2018 : Jeffrey Herlings cerca la fuga definitiva - ma a Teutschenthal Tony Cairoli è di casa : Nemmeno il tempo di una breve pausa che il Mondiale Motocross torna subito in pista, con l’ottava appuntamento della stagione 2018. MXGP e MX2 sbarcano, infatti, sul tracciato con fondale solido di Teutschenthal per il Gran Premio di Germania. Si riproporrà, dunque, ancora una volta, la emozionante sfida tra l’olandese Jeffrey Herlings che comanda la classifica generale, ed il nostro Tony Cairoli chiamato alla risposta per non vedere ...

LIVE Motocross - GP Lettonia in DIRETTA : Tony Cairoli sfida Herlings in gara-2 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Lettonia di Motocross. Tony Cairoli è costretto ad inseguire uno scatenato Jeffrey Herlings, leader del campionato con 23 lunghezze di vantaggio sul pilota italiano. Il giovane olandese è stato fin qui velocissimo e anche nell’ultimo round in Russia è riuscito a guadagnare su Cairoli, vittima di una caduta. Il margine d’errore del messinese si sta riducendo sempre di più così come la ...

Motocross - GP Lettonia MXGP 2018 : Jeffrey Herlings dominante in gara-1! Tony Cairoli deve accontentarsi del secondo posto : Jeffrey Herlings si è aggiudicato gara-1 del GP di Lettonia della MXGP. L’olandese ha dominato sul circuito di Kegums, riuscendo a recuperare una partenza non eccellente e rimontando a uno a uno gli avversari fino a prendersi la vittoria, la nona di questo campionato. Antonio Cairoli deve accontentarsi ancora una volta della piazza d’onore alle spalle del compagno di marca, oggi davvero imprendibile su un tracciato che l’anno ...

LIVE Motocross - GP Lettonia in DIRETTA : Tony Cairoli - serve l’impresa contro lo scatenato Herlings : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Lettonia di Motocross. Tony Cairoli è costretto ad inseguire uno scatenato Jeffrey Herlings, leader del campionato con 23 lunghezze di vantaggio sul pilota italiano. Il giovane olandese è stato fin qui velocissimo e anche nell’ultimo round in Russia è riuscito a guadagnare su Cairoli, vittima di una caduta. Il margine d’errore del messinese si sta riducendo sempre di più così come la ...

Motocross - GP Lettonia 2018 : quando corre Tony Cairoli? Orari delle gare e come vederle in tv e streaming : Il Mondiale di Motocross rimane nell’Est Europa e si trasferisce in Lettonia. Sulla sabbia di Kegums va in scena il settimo appuntamento della stagione. In MXGP il leader del campionato è sempre l’olandese Jeffrey Herlings, che può contare su ben 23 punti di vantaggio su Antonio Cairoli, sfortunato nell’ultimo GP in Russia. Orange che ha fatto valere la propria superiorità nel corso della Qualifying Race, vinta con distacchi siderali rispetto a ...