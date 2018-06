Titan Quest arriva su Nintendo Switch

gamerbrain

(Di giovedì 7 giugno 2018) Il leggendario Action-RPGè stato un grande successo su PC, console e dispositivi mobile e sarà finalmente disponibile anche suil 31 Luglio 2018!a Luglio anche suDal co-creatore di Age of Empire, Brian Sullivan, e dallo sceneggiatore di Braveheart, Randall Wallace,un action role playing game ambientato in Grecia, Egitto e Asia. Ii sono evasi dalla loro prigione eterna, scatenando il caos sulla terra. Gli dei sono alla ricerca di un eroe che possa invertire la rotta in un’epica lotta che determinerà il destino di entrambi gli uomini e gli dei. Sei pronto ad affrontarea sfida? Esplora l’Antico Mondo – Sblocca misteri arcani mentre scopri leggendarie location Conquista i Mostri della Leggenda – Scontrati con mitiche bestie in una campagna guidata dalla storia che ...