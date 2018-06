Tiro a volo | protesta degli azzurri per la sospensione di Rossi

Web TV : Meeting Internazionale Tiro a Volo Nuoto su Ircsporttv e OA Sport. Grande spettacolo in vasca a Roma : Dal 7 al 10 giugno andrà in scena la quarta edizione del Meeting Internazionale Tiro a Volo Nuoto, che si terrà anche quest’anno nella splendida cornice dello Stadio del Nuoto di Roma. Dopo gli ottimi risultati ottenuti l’anno scorso, la manifestazione, in cui saranno protagonisti tante atleti italiani della vasca, prevederà anche le finali in notturna, che oltre a consentire un miglior tempo di recupero per i nuotatori già impegnati al ...

Tiro a volo : stop Rossi - protesta azzurri : Dal 27 aprile, datadell'ufficializzazione, Rossi è stato sospeso dall'attivitàdirigenziale, amministrativa e sportiva legata al mondo del Tiroper un periodo di 36 mesi e, di fatto, fermato nella ...

Tiro a volo - al via a Perugia la cinquantunesima edizione del Campionato d’Europa di Sporting : Pronto ad iniziare presso le strutture del Tav Piancardato di Gaglietole di Collazzone il 51° Campionato d’Europa di Sporting Il 51esimo Campionato d’Europa di Sporting è pronto ad iniziare e le strutture del Tav Piancardato di Gaglietole di Collazzone, Perugia, ospitano già da diversi giorni gli oltre 577 partecipanti venuti da 28 nazioni per conquistare i titoli continentali in palio. E’ stato ufficialmente dato il via ...

Tc New Country Club Frascati (nuoto) : prima il trofeo “Tiro a Volo” - poi la trasferta in Umbria : Frascati (Rm) – E’ ancora piena attività per il settore nuoto del Tc New Country Club Frascati. I ragazzi dell’agonistica del responsabile tecnico Daniele Tavelli si preparano ad affrontare una serie di impegni ravvicinati e di notevole importanza. «Si parte in questo fine settimana con la partecipazione alla kermesse internazionale del trofeo “Tiro a Volo” di Roma dedicata alle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior – spiega Tavelli – ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : l’Italia vuole ben figurare in terra maltese : Un’Italia parzialmente rinnovata nei 12 atleti al via è quella che si presenta a Siggiewi, Malta, per la terza prova della Coppa del Mondo di Tiro a volo. Nella località a sud della Sicilia si terrà il penultimo appuntamento prima di Europei e Mondiali. Rispetto a quanto visto nelle prime prove, il DT Albano Pera ha variato la composizione della formazione azzurra. Per le gare della fossa olimpica, in programma dall’11 al 14 giugno, sono ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggewi 2018 : programma - orari e tv : Terza tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: dal 7 al 14 giugno il circuito maggiore fa tappa a Siggiewi (Malta). Dal 7 al 9 sono in programma le gare di skeet maschie e femminile, mentre dall’11 al 14 si terranno le gare di trap, maschile femminile e misto. L’Italia sarà in gara con 12 atleti, schierando il numero massimo di atleti in ogni specialità: 3 nelle gare individuali e due coppie nel misto. Le finali saranno trasmesse in ...

Tiro a Volo - Tanti appuntamenti imperdibili in attesa della sfida tricolore al Concaverde : Per la cronaca, lo scorso anno è stato un testa a testa per il titolo delle società vinto dal Tav Pezzaioli con il punteggio di 430/450 nei confronti dei padroni di casa delle frecce verde-oro del ...

Tiro a Volo – Tanti appuntamenti imperdibili in attesa della sfida tricolore al Concaverde : Il regionale delle società e i “pass” per la sfida tricolore il 3 giugno al Concaverde Data da segnare in grassetto, quella di domenica 3 giugno che, sulle pedane del Concaverde di Lonato del Garda, ospiterà la gara delle gare, ovvero: il campionato regionale lombardo delle società. Attesi, per l’occasione, oltre 500 tiratori (sono stati 510 lo scorso anno e 530 nel 2016 (record di presenze n.d.r.), in rappresentanza dei numerosi oltre 20 ...

Tiro a Volo – Quante sfide a Uboldo e Battuta : in 212 per la seconda prova regionale : A Uboldo e a Battuta, in 212 per la seconda prova del regionale di seconda, Terza, Veterani e Master di Fossa Olimpica Aspettando la finale a ranghi compatti, in calendario per il primo luglio al Concaverde di Lonato del Garda, dove oltre agli scudetti lombardi si assegneranno anche i pass per le finali tricolore, domenica 27 maggio i tiratori di seconda, Terza, Veterani e Master, si sono ritrovati in 212 sulle pedane varesine di Uboldo e su ...

Tiro A VOLO - MILLE ATLETI IN UMBRIA PER GLI EUROPEI : COLLAZZONE Gli amanti del TIRO sportivo sembrano aver scelto l'UMBRIA e i suoi paesaggi come mete preferite dove poter praticare al meglio la loro passione. Dopo il successo dei Campionati del mondo ...

Tiro a volo – Fossa Olimpica : Ugo Rovetta campione provinciale bresciano 2018 : Campionato bresciano di F.O. 2018: Ugo Rovetta campione assoluto In 90, i tiratori che si sono dati appuntamento domenica 20 maggio sulle pedane gardesane del Trap Concaverde di Lonato per contendersi, sulla distanza dei 75 piattelli più 25 lanci di finale per i migliori 6 di ciscuna categoria e qualifica, i titoli di campione provinciale bresciano 2018 di Fossa Olimpica. Ad essere incoronato quale campione assoluto, ovvero il titolo più ambito, ...

Tiro al volo – Campionato bresciano : vince Ugo Rovetta : Fiocchi day e Campionato bresciano 2018: è Ugo Rovetta il campione bresciano 2018 Sono stati in 140 a sfidarsi, domenica 20 maggio al Concaverde di Lonato del Garda, nella prova unica valida per l’assegnazione dei titoli provinciali bresciani 2018 di Fossa Olimpica per tutte le categorie e qualifiche. A conquistare il titolo assoluto è stato il portacolori delle locali Frecce Verde-Oro Ugo Rovetta (71+24), con una prova di grande spessore ...

