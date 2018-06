TIM presenta la Superapp ' IoTIM' per l' Internet of Things

TIM Cook vuole limitare l'uso dell'iPhone - per questo presenta mille nuove app : Insomma, Apple ci esorta a dare una regolata alle nostre vite, meno smartphone e più passeggiate in riva al mare, e il fatto che Apple sia il più grande produttore di smartphone del mondo rende l'...

TIM Cook vuole limitare l’uso dell’iPhone - per questo presenta mille nuove app : Roma. Apple tiene molto al perfetto equilibrio dei suoi utenti tra vita reale e vita digitale. Per questo lunedì, durante l’ultima edizione del Wwdc, la conferenza della casa di Cupertino dedicata ai nuovi software, uno degli annunci più importanti ha riguardato Screen Time, una nuova app che consen

Ul TIM o ai WMA duetta con Fabrizio Moro e presenta Poesia senza veli : il video dall’Arena di Verona : Ultimo ai WMA si esibisce nel corso della prima serata e ritira due premi. Dall'Arena di Verona su Rai1, Ultimo ai WMA duetta con Fabrizio Moro sulle note del singolo in featuring, L'eternità (Il mio quartiere) ma torna poi nuovamente sul palco per presenta re il nuovo singolo, Poesina senza veli . Il brano è estratto dall'album Peter Pan, il secondo disco di Ultimo , rilasciato dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2018 nella categoria delle ...

Palermo si presenta l'ul TIM o libro di Margherita Rimi : ... 2018 interviste a cura di Maria Giuseppina Terrasi, Margherita Rimi ci proietta nella sua dimensione poetica in cui due mondi coesistono in un perfetto equilibrio: Arte e Scienza che cooperano al ...

Padova - in TIM idazione di militanti neofascisti alla presentazione del libro "Nazitalia" di Berizzi : Una decina di aderenti di Forza Nuova, poi un gruppetto è potuto entrare in sala dove ha fotografato i relatori. Il giornalista di "Repubblica" è autore del...

Padova - in TIM idazione di militanti neofascisti alla presentazione del libro di Berizzi : Padova - Quindici militanti di Forza Nuova si sono presentati in modo minaccioso alla presentazione del libro 'Nazi Italia' del giornalista di Repubblica Paolo Berizzi . I neofascisti hanno scattato ...

MORTO PER LA "MUCCA PAZZA"? / Arezzo - 64enne ne presentava i sintomi : l'ulTIMo caso conosciuto risale al 2017 : MORTO per la "mucca pazza"? Il 64enne perde la vita in hospice, ora sono in corso le analisi per scoprire se lanciare l'allarme. Si tratta di Antonio Barbagli noto nel mondo del volley.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 18:01:00 GMT)