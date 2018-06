“Ti sei rifatta il culo?” | il commento malizioso sotto la foto della Bouchard | la

“Ti accompagniamo a casa” - poi lo stupro del branco : in tre condannati a sei anni : La donna si sentiva male dopo una serata in discoteca e si era fidata di loro, poi la violenza di gruppo improvvisa in una zona appartata. Fondamentale per identificare i colpevoli un controllo casuale ad un posto di blocco prima dello stupro durante il quale la vittima 25enne non aveva segnalato alcuna situazione di allarme.Continua a leggere