‘Think Milano’ - Ibm mette la tecnologia a servizio delle aziende : Milano, 7 giu. (AdnKronos) – Otto giorni di incontri per spiegare come fare innovazione in Italia. Il Think di Ibm si è posto questo obiettivo riunendo al Pavilion di Piazza Gae Aulenti, esponenti delle istituzioni, dell’industria e delle professioni. Si è così discusso di prodotti e soluzioni per portare le potenzialità della tecnologia all’interno delle aziende per analizzare la grande mole di dati estraendone conoscenza per ...

'Think Milano' - Ibm mette la tecnologia a servizio delle aziende : Milano, 7 giu. (AdnKronos) - Otto giorni di incontri per spiegare come fare innovazione in Italia. Il Think di Ibm si è posto questo obiettivo riunendo al Pavilion di Piazza Gae Aulenti, esponenti delle istituzioni, dell’industria e delle professioni. Si è così discusso di prodotti e soluzioni per p