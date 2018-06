The Space Pass | al cinema quando vuoi con 16 euro al mese

L’abbonamento di The Space per andare al cinema tutte le volte che si vuole : Si chiama The Space Pass, costa 15,90 euro al mese e vale tutti i giorni per qualsiasi film in programma The post L’abbonamento di The Space per andare al cinema tutte le volte che si vuole appeared first on Il Post.

“2001 : Odissea nello spazio” - al The Space la versione rimasterizzata a 50 anni dall’uscita del film : 2001: Odissea nello spazio fa ritorno al cinema. In occasione del 50esimo anniversario di uno dei film più celebri di Stanley Kubrick, considerato una pietra miliare del cinema di fantascienza e non solo, sarà proiettata la versione rimasterizzata per soli due giorni, il 4 e il 5 giugno, in tutti i multisala del circuito The Space Cinema. Il film, basato su un soggetto di Arthur C. Clarke, racconta una favola apocalittica sul destino ...

Maratona Jurassic World : al The Space gli ultimi due film della saga nata dalla mente di Steven Spielberg : A 25 anni dall’uscita di Jurassic Park, il film di Steven Spielberg che ha rivoluzionato la storia del cinema e degli effetti speciali, arriva nei cinema The Space una nuova cineMaratona dedicata agli ultimi due film della saga sui dinosauri più amata di sempre. Mercoledì 6 giugno, in tutti i multisala del circuito, saranno proiettati Jurassic World e, in anteprima nazionale, il sequel Jurassic World – Il Regno Distrutto, nelle sale italiane a ...

Giornata della Terra : al The Space arriva il documentario “Earth – Un giorno straordinario” : In occasione della Giornata Mondiale della Terra, manifestazione indetta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per celebrare il nostro Pianeta, arriva nei cinema The Space, solo dal 22 al 24 aprile, Earth – Un giorno straordinario. Prodotto dalla BBC Earth Films e diretto dai britannici Richard Dale e Peter Webber, insieme al regista cinese Fan Lixin, il documentario è l’atteso seguito di Earth – La Nostra Terra e offre un viaggio stupefacente ...