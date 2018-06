The Game Awards | annunciata la data per l' edizione 2018

Il nuovo documentario di Noclip è interamente dedicato alla storia di BeThesda Game Studios : Noclip, il canale YouTube che produce tramite crowfunding documentari sugli attori principali dell'industria dei videogiochi, ha da poco pubblicato un nuovo documentario interamente dedicato alla storia di Bethesda Game Studios, la software house che dalla sua fondazione nel 2002 si è occupata di sviluppare alcuni degli RPG più apprezzati di sempre, come quelli che appartengono alle celebri serie Fallout e The Elder Scrolls.Il documentario ci ...

Shape of The World : Recensione - Trailer e Gameplay : Amanti del low poly, quest’oggi vogliamo portarvi nel procedurale mondo di Shape of the World con la nostra Recensione, su gentile concessione Hollow Tree Games. Shape of the World Recensione Shape of the World ci accompagna in un viaggio alla scoperta di noi stessi, con meccaniche di gioco simili ad Unfinished Swan, sostituendo le palline di vernice ai semi. Nessuna cutscene pronta a raccontarci la storia, veniamo catapultati ...

Lords of The Fallen 2 sarà sviluppato da Defiant Studios - lo studio fondato dall'ex game director di Just Cause 3 : Lords of the Fallen 2 sarà sviluppato dai Defiant studios di New York, ha annunciato l'editore CI games.Come riporta Gematsu, Defiant studios è stato fondato nel 2016 da David Grijns, ovvero l'ex capo di Avalanche studios e game director di Just Cause 3. Il team è composto da "veterani con comprovate esperienze nello sviluppo dei giochi AAA più venduti".CI games descrive la sua partnership con Defiant studios come un "passo importante" nella ...

Illusion A Tale of The Mind : Recensione - Trailer e Gameplay : Siamo appena tornati da una magica avventura ricca di sentimento, colpi di scena e la magia di una favola, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Illusion A Tale of the Mind, su gentile concessione Kochmedia. Illusion A Tale of the Mind Recensione Illusion A Tale of the Mind ci fa vestire i panni di una misteriosa fanciulla in compagnia del suo coniglio di pezza, la quale si ritroverà prigioniera ...

Paul Rudd protagonista del cinegame Sonic The Hedgehog? - Best Movie : Da Uomo formica a miglio amico del porcospino più veloce del mondo dei videogame? Secondo quanto riportato da Comicbook Movie , Paul Rudd " che siamo ormai abituati a vedere nei panni di Ant-Man all'interno dell' Universo Cinematografico Marvel " è l'indiziato ...

RemoThered : Recensione - Trailer e Gameplay : Quest’oggi vogliamo portarvi nel terrificante mondo di Remothered, condividendo con voi la nostra Recensione su gentile concessione dei suoi autori, anticipandovi che il titolo è disponibile su PC Steam, ma arriverà anche su PS4 e Xbox One nel corso dell’anno. Remothered Recensione Dalla geniale mente di Chris Darril nasce Remothered: Tormented Fathers, un horror che pone le sue radici in titoli come Silent ...

Basket – Join The Game 2018 : i risultati della sedicesima edizione : Brixia Brescia (U14F), BSL San Lazzaro (U14M), Granda College Cuneo (U13F) e Fiume Veneto Pordenone (U13M) hanno vinto lo scudetto 3×3 e sono in campioni d’Italia alla fine della sedicesima edizione di Join The Game Una maratona di Basket 3×3 in due giorni, in pratica una festa per giocatori, giocatrici, dirigenti e genitori. Join The Game si è disputato per l’undicesima volta a Jesolo, al Palaarrex e al Pala D’Annunzio: 130 gare, 80 ...

Xbox Game Pass : 6 i nuovi giochi di giugno - tra cui The Technomancer e Wasteland 2 : Solo una settimana ci separa dall'inizio di giugno, e Microsoft ha recentemente rivelato quali saranno i prossimi videogiochi che saranno inseriti nella libreria dell'Xbox Game Pass il prossimo mese.I nuovi titoli saranno 6, e tra le tante famose produzioni degli ultimi anni come The Technomancer, Wasteland 2: Director's Cut e MotoGP 17 spicca Next Up Hero, che farà il proprio debutto su Xbox One direttamente nella libreria del Pass. Ecco la ...

The Watchmaker : Recensione - Trailer e Gameplay : Come un fulmine da levante a ponente cosi è stato il lancio su Steam di The Watchmaker, non ci stiamo riferendo alla celebre avventura grafica ma ad un platform molto particolare, ed oggi su gentile concessione di 1cpublishing, vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. The Watchmaker Recensione The Watchmaker porta lo stesso ...

Friday the 13th : The Game : in arrivo domani la modalità "Single Player Challenge" : Quando Friday the 13th The Game è stato lanciato l'anno scorso, tra le cose più criticate del titolo multiPlayer horror ci sono stati gli errori e la mancanza di contenuti. Avanziamo rapidamente fino a maggio 2018 e, finalmente, lo sviluppatore IIIFonic è pronto a presentare l'attesissima componente single Player del gioco.Originariamente annunciata per la scorsa estate, la modalità è stata posticipata ad agosto 2017 dagli sviluppatori che, in ...

The Crew 2 : il gioco si mostra con 10 minuti di gameplay : Che si tratti di un aereo, un motoscafo, una berlina, in The Crew 2 potremo viaggiare "coast to coast" in totale libertà passando per un mondo completamente libero e aperto, nel modo e con la compagnia che preferiamo.Come possiamo vedere, Gamespot riporta un interessante video gameplay della durata di 10 minuti che mette in luce alcuni aspetti di The Crew 2, e che possiamo vedere a questo indirizzo.Potremo far volare il nostro aereo nell'alto ...

The Office Quest : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo il debutto su iOS e Android avvenuto tempo fa, The Office Quest arriva anche su Steam, ed oggi su gentile concessione di Deemedya vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. The Office Quest Recensione The Office Quest è un’avventura punta e clicca, ambientata all’interno di uno strambo edificio. Dopo una ...

The Last of Us Part 2 confermato per l’E3 2018 - finalmente il gameplay? : Un anno e mezzo fa Naughty Dog ha rivelato The Last of Us Part 2, e da allora lo sviluppatore ha fornito dettagli sulla storia e sull'ambientazione. Ma ciò che che il team deve ancora rivelare e mostrare al pubblico è il fatidico gameplay del nuovo capitolo che non ha ancora una data di uscita ufficiale. Le cose, a quanto pare, cambieranno all'E3 2018. Naughty Dog ha infatti confermato che The Last of Us Part 2 farà Parte della conferenza ...

Il creative director di Days Gone risponde a 157 domande : il paragone con The Last of Us - la finestra di lancio - il gameplay e molto altro : Days Gone continua a far parlare di sé grazie all'approfondito coverage proposto sulle pagine di Game Informer e dopo il video gameplay che ci mostra la prima ora di gioco eccoci di fronte a un classico format del portale: un'intervista fondata su un botta e risposta veloce e conciso che spesso rivela dettagli da non sottovalutare.Come riportato da VG247.com, il creative director, John Garvin, ha risposto a parecchie domande interessanti, a ...