TG RDN del 07 06 18

TG RDN del 06-06-18 : UCCISO IN STUDIO MEDICO A ROMA, PAZIENTI SOTTO SHOCK Sono sotto shock i pazienti dello studio medico, a Colli Aniene, dove ieri pomeriggio si e’ consumata la tragedia della morte di un sessantottenne, ucciso nella sala d’attesa da un proiettile esploso per errore da una guardia giurata che si trovava li’ per una visita. Davanti alla porta dello studio, al primo piano del caseggiato in viale Palmiro Togliatti 1640, ...

TG RDN del 05/06/18 : A TECNOPOLO TIBURTINA ARRIVA ‘HYPER CLOUD DATA CENTER’ ARUBA Aruba, società leader nella fornitura di servizi internet e gestione dati, sbarca a Roma, nel Tecnopolo Tiburtino, con il più innovativo Data center d’Italia. La novità e’ stata annunciata questa mattina dal sindaco di Roma, Virginia Raggi e dall’amministratore delegato di Aruba, Stefano Cecconi. Il nuovo ‘Hyper cloud data center’ sorgerà entro ...

TG RDN del 04/06/18 : RAGGI PREPARA LISTA SPESA A CONTE, POTERI E 2 MLD TRASPORTI Dai 2 miliardi di euro destinati alle linee tranviarie e alla linea C della metropoolitana, fino alla concessione dei poteri speciali per Roma. Sono le richieste che il sindaco di Roma, Virginia Raggi, avanzerà al nuovo governo targato Lega e Movimento Cinque Stelle. Il Campidoglio da tempo ha pronta la lista della spesa al Governo. Ufficialmente si parla di “priorità ai ...

TG RDN del 30/05/18 : 2 GIUGNO, GABRIELLI E MARINO: NO TENSIONI PER MANIFESTAZIONI Per la tradizionale parata militare del 2 giugno, e per le altre manifestazioni annunciate dai partiti nel week-end a Roma, “non c’e’ la benché minima preoccupazione di chissà quali pericoli e quali tensioni”. Sono le rassicurazioni arrivate oggi dal Capo della Polizia, Franco Gabrielli, e dal Questore di Roma, Guido Marino. Il Partito democratico scenderà in ...

TG RDN del 29/05/18 : A ROMA PIAZZE PRO E CONTRO MATTARELLA, SUPER LAVORO QUESTURA Giornata di super lavoro per la Questura di Roma alle prese con l’organizzazione delle manifestazioni che si svolgeranno a Roma l’uno e il due giugno. Dopo il sopralluogo in via dei Fori Imperiali, dove si svolgerà la tradizionale parata militare, le forze dell’ordine dovranno prendere decisioni anche sulle manifestazioni convocate dai partiti. Il Partito democratico ...

TG RDN del 28/05/18 : AL VIA PATTUGLIAMENTI CONGIUNTI ITALIA-CINA Poliziotti italiani e cinesi pattuglieranno congiuntamente la Capitale fino al 17 giugno. L’iniziativa e’ stata ufficializzata questa mattina in Piazza Navona durante una cerimonia aperta dalla Fanfara della Polizia di Stato. In uniforme e disarmati, i poliziotti cinesi saranno affiancati da personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, e avranno il compito prevalente ...

TG RDN del 23/05/18 : CAMPIDOGLIO INTITOLERA’ LUNGOMARE OSTIA A FALCONE E BORSELLINO L’Assemblea capitolina, riunita a Ostia in seduta straordinaria, ha approvato oggi una mozione che impegna l’amministrazione a intitolare il lungomare ai magistrati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. “Questo e’ stato l’unico Municipio sciolto per mafia ed e’ giusto ripartire da qui per affermare che le istituzioni sono dalla parte dei ...

TG RDN del 21/05/18 : CASA DELLE DONNE, IN CERCA DI UNA SOLUZIONE ANTI SFRATTO C’e’ attesa per l’incontro di questa sera tra il Campidoglio e le attiviste della Casa internazionale delle Donne, per cercare una soluzione che eviti lo sfratto dell’associazione dopo l’approvazione in Assemblea capitolina della mozione del Movimento Cinque Stelle che prevede di riprendersi l’immobile, mettendolo al bando di altre associazioni. ...

TG RDN del 18/05/18 : E’ POLEMICA DOPO VOTO M5S PER CHIUSURA CASA DELLE DONNE Continuano le polemiche dopo l’approvazione in Assemblea capitolina della mozione del Movimento Cinque Stelle che cancella la Casa internazionale delle Donne, riprendendosi l’immobile e mettendolo al bando di altre associazioni. In queste ore tanti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo stanno esprimendo solidarietà al progetto del movimento delle donne ...

TG RDN del 16/05/18 : PERQUISIZIONE A CAMPO NOMADI VIA CANDONI, SEQUESTRATE ARMI E ORO Spade, coltelli, mazze e pistole ad aria compressa. Ma anche un rolex con diamanti, soldi e un ingente quantità di oggetti in oro. E’ il bilancio della perquisizione della Polizia locale di Roma Capitale nel campo nomadi di via Candoni. Dalle prime luci dell’alba circa quattrocento agenti hanno eseguito perquisizioni in tutti i moduli abitativi della strutture in ...

TG RDN del 15/05/18 : MALTEMPO, A ROMA TRAFFICO IN TILT E PIOGGE RIAPRONO ‘BUCHE’ Il maltempo che dalle prime ore di questa mattina si e’ abbattuto sulla Capitale, con forti piogge e raffiche di vento, ha mandato in tilt la circolazione. Lunghe code sul Grande raccordo anulare, sulle consolari e nelle vie del centro anche a causa della chiusura di via Veneto per la manifestazione 1000miglia. La quantità di acqua caduta in poche ore ha nuovamente ...

TG RDN del 14/05/18 : ABORTO PRIMA CAUSA FEMMINICIDIO’, A ROMA CAMPAGNA SHOCK ‘ L’Aborto e’ la prima causa di Femminicidio nel mondo’. E’ il messaggio shock apparso questa mattina su alcuni manifesti affissi in diverse zone di Roma da CitizenGO, in vista della Marcia per la Vita di sabato 19 maggio. In una nota il gruppo CitizenGO ha spiegato che la campagna #stopaborto andra’ avanti per tutta la settimana. La presidente del ...

TG RDN dell’11/05/18 : NEL WEEKEND TORNA OPEN HOUSE ROMA, 200 SITI APERTI Tutto e’ pronto a Roma per la settima edizione di Open HouseRoma, l’iniziativa gratuita che permette di scoprire alcuni luoghi della città abitualmente non accessibili durante l’anno. Sabato 12 e domenica 13 maggio le porte di edifici storici, residenze, zone archeologiche e studi creativi saranno spalancate per consentire ai visitatori di soddisfare le proprie curiosità. Se ...

TG RDN dell’ 11/05/18 : NEL WEEKEND TORNA OPEN HOUSE ROMA, 200 SITI APERTI Tutto e’ pronto a Roma per la settima edizione di Open HouseRoma, l’iniziativa gratuita che permette di scoprire alcuni luoghi della città abitualmente non accessibili durante l’anno. Sabato 12 e domenica 13 maggio le porte di edifici storici, residenze, zone archeologiche e studi creativi saranno spalancate per consentire ai visitatori di soddisfare le proprie curiosità. Se ...