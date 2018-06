Terremoto | Conte ad Accumoli e Amatrice lunedì

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 giugno 2018) Roma, 7 giu. (AdnKronos) –il presidente del Consiglio Giuseppesarà nei luoghi del Centro Italia messi in ginocchio dalnell’agosto 2016. Il premier rientrerà dal Canada domenica, l’indomani sarà in visita nelle zone colpite dal sisma. Per ora non c’è ancora un programma definito, ma, con la visita di, terrà fede a quanto anticipato martedì in Aula al Senato durante il dibattito sulla fiducia, ovvero che la sua prima visita pubblica in Italia sarebbe stata nelle aree terremotate del Paese alle prese con la ricostruzione. L'articoloadMeteo Web.