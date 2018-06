Terra sotto controllo dallo spazio | con “Worldview” 20 anni di dati a portata di mano

Voleva aprire una trattoria nel centro storico di Lecce - ma sotto casa ha trovato una città sotTerranea : Luciano Faggiano, cuoco, nel 2001 aveva il sogno di aprire una trattoria nel centro storico della sua città, Lecce. I locali c'erano: una casa acquistata venti anni prima che andava ristrutturata. Qualcosa, però, non va: il bagno si blocca e Luciano decide di prendere il piccone e iniziare a scavare. Quello che ha trovato il cuoco scavando è un vero e proprio tesoro artistico. Il Corriere della Sera racconta la sua ...

Vox - concerto live sotto le stelle sulla Terrazza panoramica di Palazzo Pretorio : ... polistrumentista che utilizza synth e strumenti da lei inventati, ad affiancarla la preziosa partecipazione del musicista e produttore Tony Bowers, noto nei palchi di tutto il mondo per le ...

Grande come un campo da calcio - nove metri sottoTerra : a Nova inaugurata la vasca anti "bombe d'acqua" : inaugurata a Nova Milanese la Grande opera ingegneristica di BrianzAcque che è utilizzata anche per alleggerire il sovraccarico idraulico del collettore principale Monza - Muggiò, migliorandone la ...

Il premio MediTerraneo di Pace a chi aiuta i migranti sul confine con la Francia. Segui la diretta streaming La consegna al Teatro Metastasio durante il festival MediTerraneo Downtown. A ritirarlo la guida alpina Benoit Ducos - messa sotto ... : Sarà consegnato oggi 4 maggio con una cerimonia al Teatro Metastasio il premio Mediterraneo di Pace 2018. I vincitori sono Benoit Ducos, la guida alpina francese indagata dalla magistratura francese ...

Brutta caduta per Cezary Grodzicki al Toscana Terra di Ciclismo. È in coma farmacologico : situazione grave ma sotto controllo : La seconda tappa del Toscana Terra di Ciclismo è stata scossa dalla Brutta caduta che ha coinvolto Cezary Grodzicki. Il giovane classe 1996 (sesto nella prima tappa di ieri) è stato vittima di un incidente mentre stava percorrendo una discesa. Subito dopo un tratto di sTerrato nei pressi di Montalcino (Siena), l’italo-polacco si stava alimentando quando è stato sorpreso da una buca cadendo malamente. Nell’impatto il ciclista del Team ...

“Presto!”. GF - malore e diretta sospesa. Esce in ambulanza. Cade a Terra all’improvviso sotto lo sguardo degli altri inquilini - la telecamera sfuma in nero e lei viene portata fuori dalla casa : Paura e diretta sospesa al Grande Fratello, una concorrente è svenuta sotto gli occhi degli altri concorrenti e, a quanta pare, sarebbe anche stata trasportata fuori dalla casa per gli accertamenti del caso. “Sarà stata a terra per due o tre minuti“: così avrebbe commentato la vicenda Simone Coccia Colaiuta, uno dei primi a prestare soccorso. Stando a quanto si apprende, la concorrente sarebbe svenuta intorno alle ore 12.00. La conferma è poi ...

Anziano preso a pugni sotto casa e lasciato a Terra in fin di vita per una rapina : Stava rincasando quando è stato aggredito, preso a pugni, rapinato e lasciato a terra privo di sensi. Una scena di una violenza inaudita, di cui è stato vittima un Anziano residente di un condominio di via dei Valtorta...

