Terni | denunciate ed allontanate due nomadi italiane

umbriacronaca

: Terni, denunciate due nomadi italiane e spacciatore ternano in ... - LaNotiziaQuotidiana - umbriatweets : Terni, denunciate due nomadi italiane e spacciatore ternano in ... - LaNotiziaQuotidiana - umbriatweets : Terni, denunciate ed allontanate dalla Polizia due nomadi con a carico decine di fogli di via - TuttOggi -

(Di giovedì 7 giugno 2018)Sono state notate ieri pomeriggio da una pattuglia della Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio, in via Galileo Ferraris, mentre si aggiravano con fare sospetto fra i palazzi. ...