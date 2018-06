Telefonia mobile | l' Europa mette un tetto ai prezzi di chiamate e sms

Offerte Telefonia mobile : le promozioni di giugno di TIM - Wind - Vodafone e 3 : Offerte Telefonia mobile, le migliori promozioni di giugno di TIM, Wind, Vodafone e 3 Offerte Telefonia mobile: le promozioni di giugno di TIM, Wind, Vodafone e 3 Il nuovo operatore Iliad ha appena ...

Telefonia mobile - Iliad arriva in Italia : 30 Gb a 5 - 99 euro al mese : Roma - L'operatore francese Iliad ha debuttato in Italia con un'offerta da 5,99 euro al mese, inclusi sms e chiamate illimitate in europa e in 65 paesi del mondo e 30 Gb di navigazione . Il direttore ...

Iliad - numero di assistenza telefonica / Aperto il 177 e svolta per il nuovo operatore di Telefonia mobile : Iliad, numero di assistenza telefonica: Aperto il 177 e svolta per il nuovo operatore di telefonia mobile. Come si difenderanno le altre compagnie? Il competitor è di quelli agguerriti.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:07:00 GMT)

Kena Mobile starebbe per lanciare Kena Casa - un’offerta di Telefonia “fissa” su rete mobile : Sembra imminente l'annuncio della prima offerta dedicata alla telefonia "fissa" su rete mobile da parte di Kena mobile, con Internet illimitato a un prezzo aggressivo. L'articolo Kena mobile starebbe per lanciare Kena Casa, un’offerta di telefonia “fissa” su rete mobile proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Simple per la Telefonia mobile : ultimi giorni per approfittarne : Sino al prossimo 9 maggio è possibile attivare, esclusivamente tramite procedura online, Vodafone Simple, la nuova tariffa per smartphone che …

Migliori offerte Telefonia mobile (WIND - VODAFONE - TIM - TRE) : In questo articolo abbiamo raccolto per voi le Migliori offerte di telefonia mobile. Siete stanchi del vostro operatore o del costo della vostra offerta? Siete nel posto giusto. Troppo spesso capita di avere una promozione telefonica mobile che non va incontro alle nostre esigenze e che magari ci costringe a pagare somme ingenti per servizi di cui non abbiamo bisogno (come ad esempio troppi minuti, troppi messaggi o troppi Giga di Internet). In ...

T-Mobile e Sprint annunciano fusione : nasce colosso della Telefonia mobile : nasce un nuovo colosso nel mondo della telefonia mobile americana. T-mobile, controllata dalla tedesca Deutsche Telekom, e la statunitense Sprint hanno raggiunto un'intesa per una fusione da 26,5 ...

Osservatorio Agcom Telefonia mobile : meno SMS e più traffico dati : Agcom pubblica oggi il report trimestrale sulla diffusione dei servizi di telefonia mobile e fissa in Italia. Grazie a questo …

Kena Mobile potrebbe lanciare a breve offerte per la Telefonia fissa : Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM, continua la sua espansione, con offerte per la telefonia Mobile particolarmente interessanti e l’arrivo …

Sequestrata strada abusiva per costruire antenna Telefonia mobile : denunciate 2 persone nel catanzarese : Davoli - Nel corso di mirate attività di polizia ambientale nel comune di S. Andrea Ionio in località Malarra, la stazione Carabinieri forestale di Davoli, ha accertato che tra i lavori per la ...

Kena Mobile potrebbe entrare anche nel mercato della Telefonia fissa : In attesa del debutto in TV con due testimonial d'eccezione e dell'abilitazione della rete 4G, scopriamo un'altra interessante indiscrezione legata a Kena Mobile. L'articolo Kena Mobile potrebbe entrare anche nel mercato della telefonia fissa proviene da TuttoAndroid.

La Telefonia mobile spegne 45 candeline : dalla 1^ telefonata alla smartphone : Il settore della telefonia mobile, che oggi rappresenta un vero e proprio punto di riferimento della nostra vita quotidiana, è …

Wind conferma gli aumenti sulle bollette della Telefonia fissa e mobile : Wind fa chiarezza sull'ammontare degli aumenti nelle bollette della telefonia fissa, impattate dai nuovi rinnovi mensili resi obbligatori dalla legge 172 del 4 dicembre 2017. L'articolo Wind conferma gli aumenti sulle bollette della telefonia fissa e mobile proviene da TuttoAndroid.