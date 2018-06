Tc New Country Club Frascati nuoto | prima il trofeo “Tiro a Volo” | poi la trasferta in

Tc New Country Club Frascati : Scuola nuoto e acqua gym anche d’estate : Roma – L’estate, maltempo permettendo, è ormai vicina. Ma al Tc New Country Club Frascati non si va in vacanza, almeno per ciò che concerne i corsi di Scuola nuoto e acqua gym. Appuntamenti fissi nel corso del periodo invernale. Che, però, da qualche anno a questa parte stanno avendo anche una fortunata e seguita coda anche in estate. A breve la piscina del circolo di via dell’acquacetosa verrà “scoperta”. Nel senso che verrà rimosso come ...

Tc New Country Club Frascati è campione regionale : Roma – Una scuola sempre più affermatasi nel tempo. Basti pensare ai diversi ragazzi che dal settore agonistico hanno spiccato il volo verso importanti società natatorie di Roma. Il settore nuoto del Tc New Country Club Frascati si fregia di un’altra bella soddisfazione, stavolta coi ragazzi della Scuola nuoto e della pre-agonistica. Domenica scorsa, a Tivoli, il circolo di via dell’Acquacetosa ha conquistato nettamente il primo posto ...