Taylor Swift quasi irriconoscibile nel trailer del videoclip di “Babe” feat Sugarland

Khloé Kardashian contro Kanye West : la star usa Taylor Swift per replicare alla parole del rapper : Ahi The post Khloé Kardashian contro Kanye West: la star usa Taylor Swift per replicare alla parole del rapper appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift inaugura Giugno mese dell’orgoglio LGBTQ con un commovente discorso in concerto (video) : Taylor Swift ha contribuito a lanciare il mede dell'orgoglio LGBTQ, meglio noto negli USA come Pride Month, con un discorso emozionante ed accorato durante il suo secondo concerto sold-out al Soldier Field di Chicago, in scena sabato 2 Giugno. Prima di eseguire il brano Delicate, la popstar ha voluto lanciare un messaggio alla comunità LGBTQ, molto ben rappresentata nel suo vasto pubblico. Da sempre sostenitrice delle battaglie per i ...

Taylor Swift - a pranzo con il fidanzato Joe Alwyn a Londra : Nuove foto della coppia The post Taylor Swift, a pranzo con il fidanzato Joe Alwyn a Londra appeared first on News Mtv Italia.

Camila Cabello ha raccontato il primo incontro con Taylor Swift e i dettagli sulla fine con le Fifth Harmony : Ecco cos'ha detto la cantante The post Camila Cabello ha raccontato il primo incontro con Taylor Swift e i dettagli sulla fine con le Fifth Harmony appeared first on News Mtv Italia.

Camila Cabello ha svelato cosa ha imparato da Taylor Swift durante il Reputation Stadium Tour : Una cosa dolcissima <3 The post Camila Cabello ha svelato cosa ha imparato da Taylor Swift durante il Reputation Stadium Tour appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift al Biggest Weekend - la gaffe del presentatore dopo l’esibizione : “Credo che tu debba farti una doccia” (video) : Taylor Swift al Biggest Weekend protagonista non solo di una esibizione straordinaria ed attesissima, ma anche di una gaffe durante un'intervista con il presentatore e dj Greg James. Al termine del suo live set, che ha fatto scatenare il pubblico a Swansea, la popstar statunitense è stata raggiunta nel backstage dall'inviato della BBC per una breve intervista sulla sua performance e sul Reputation Tour in pieno svolgimento negli stadi ...

Shawn Mendes : ecco qual è il miglior consiglio che gli ha dato Taylor Swift : Da segnare! The post Shawn Mendes: ecco qual è il miglior consiglio che gli ha dato Taylor Swift appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift : quello che ha fatto per Camila Cabello durante il concerto di Seattle dimostra quanto sono amiche : <3 <3 <3 The post Taylor Swift: quello che ha fatto per Camila Cabello durante il concerto di Seattle dimostra quanto sono amiche appeared first on News Mtv Italia.

Camila Cabello non si esibirà al prossimo concerto di Taylor Swift : ecco perché : Si è sentita poco bene dopo i BBMAs The post Camila Cabello non si esibirà al prossimo concerto di Taylor Swift: ecco perché appeared first on News Mtv Italia.

Un nuovo album di Taylor Swift in arrivo entro il 2019 - la popstar svela i progetti per i suoi 30 anni : Un nuovo album di Taylor Swift potrebbe arrivare entro la fine del prossimo anno: a svelarlo è stata la stessa popstar, ora impegnata nel suo Reputation Stadium Tour negli USA, parlando col noto blogger Perez Hilton durante uno dei suoi concerti. La cantante vorrebbe che il suo prossimo disco di inediti, il successore del best seller Reputation che ha visto la luce lo scorso autunno, uscisse prima dei suoi 30 anni: visto che li compirà il 13 ...

Billboard Music Awards 2018 – Da Taylor Swift a Dua Lipa : i look più sexy della serata [GALLERY] : Premi e sexy outfit: i look più azzeccati delle star protagoniste ai Billboard Music Awards 2018 Sono andati in scena ieri i Billboard Music Awards 2018. Durante la cerimonia di premiazione sono stati premiati i cantanti che hanno riscosso maggiore successo con i loro album ed i loro singoli nell’ultimo anno. Tra i più apprezzati Ed Sheeran (assente all’evento), Bruno Mars, Taylor Swift e molti altri. Ciò che ha attirato ...

Demi Lovato : è ancora faida con Taylor Swift? Lo sguardo di ghiaccio ai Billboard Music Awards 2018 : Brrr The post Demi Lovato: è ancora faida con Taylor Swift? Lo sguardo di ghiaccio ai Billboard Music Awards 2018 appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift e Camila Cabello : il loro fangirling per Shawn Mendes ai BBMAs è meraviglioso : <3 The post Taylor Swift e Camila Cabello: il loro fangirling per Shawn Mendes ai BBMAs è meraviglioso appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift e Selena Gomez hanno cantato insieme durante una data del Reputation Stadium Tour : BFF The post Taylor Swift e Selena Gomez hanno cantato insieme durante una data del Reputation Stadium Tour appeared first on News Mtv Italia.