Tap | riaprire la procedura di Valutazione d’impatto ambientale | così il governo può

(Di giovedì 7 giugno 2018) Revisione. È la parola che il neoministro all’Ambiente Sergio Costa ha utilizzato per il gasdotto Tap, la condotta in fase di costruzione e che dal 2020 dovrebbe immettere il gas azero nella rete italiana. Revisione perché “opera inutile”. Revisione che nel linguaggio del M5s significa solo una cosa: provare a bloccare una volta per tutte i lavori. Non spostamento dell’approdo dal Salento a Brindisi, non ridimensionamento, ché quello è il progetto, solo stop. Come e appigliandosi a cosa è presto per dirlo. E di sicuro i pentastellati hanno un passaggio in più da fare: convincere la Lega di Matteo Salvini che i motivi per farlo ci sono. Volendo, però, i 5 stelle potrebbero anche procedere spediti, visto che occupano i posti chiave della filiera ministeriale che ha gestito finora la vicenda: Ambiente, Sviluppo Economico e persino Beni Culturali e Sud. Nelle sue prime parole sul tema, ...