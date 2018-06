Svelata la scaletta di Beyoncé e Jay Z per l’On The Run Tour II | video dal primo concerto

Svelata la scaletta di Vasco Rossi per il tour 2018 VascoNonStop Live : video dal soundcheck di Lignano : Habemus scaletta di Vasco Rossi per il tour 2018: a meno di cambiamenti dell'ultima ora, quella realizzata allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro al soundcheck del 25 maggio riservato agli iscritti al fan club sarà la setlist definitiva del VascoNonStop Live in partenza a giugno. Come anticipato dallo stesso rocker, ci sono diverse canzoni che non sono state inserite nelle scalette di Vasco Rossi delle ultime edizioni del Live Kom, mentre ...

Svelata la scaletta del concerto di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli : 'Difficile suonare senza i Pooh' : Overture Strade Le donne ci conoscono In silenzio Un mondo che non c'è Fai col cuore Ali per guardare È per me Io ti prego di ascoltare Storie di tutti i giorni Il ritorno delle rondini Io e te per ...

Svelata la scaletta del concerto di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli : “Difficile suonare senza i Pooh” : La scaletta del concerto di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli è stata rivelata. I due ex Pooh si preparano a tornare sul palco dopo l'ultimo live che hanno tenuto all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno per la conclusione del progetto del gruppo dopo 50 anni di musica insieme. I due artisti sono quindi pronti per ripartire con un progetto completamente nuovo dal quale non sono stati esclusi alcuni brani dei Pooh, nei quali Riccardo Fogli ha ...