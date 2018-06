Sull' Iva non si tratta Confcommercio chiede garanzie a Salvini e Di Maio

Festival Psicologia - un’occasione per riflettere Sull’umanità del futuro. Come saremo nel 2030? : di Sergio Stagnitta psicologo e psicoterapeuta “Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi” (Blade Runner) Per conoscere una persona nel 2030 ci affideremo al nostro intuito, alla nostra sensibilità, al famoso sesto senso oppure ad un algoritmo? Nel 2030 cambierà il nostro modo di comunicare, la nostra sessualità, la forma dei nostri legami? La costante crescita demografica, il rischio di risorse sempre più limitate, ...

Pedemontana - Arrivano le multe anche Sullautostrada senza caselli : Dopo la sperimentazione avviata un anno fa per sanzionare i furbetti del pedaggio quelli, per esempio, che si incolonnano al casello sbagliato apposta per evitare di pagare, in toto o in parte, la somma dovuta anche lAutostrada Pedemontana Lombarda, che non prevede caselli, ma soltanto pagamento telematico, aderisce al Protocollo dintesa con il Ministero dell'Interno. In sostanza, scatteranno le multe, da 85 a 338 euro (nonché la ...

Per Facebook nuova grana Sulla privacy. Società : Nessun dato su server Huawei : Teleborsa, - Nessuna nuova violazione dei dati personali di utenti da parte di Facebook . Lo sostiene la compagnia, colpita dai rumors di un nuovo scandalo, dopo quello eclatante di Cambridge ...

Per Facebook nuova grana Sulla privacy. Società : "Nessun dato su server Huawei" : Nessuna nuova violazione dei dati personali di utenti da parte di Facebook . Lo sostiene la compagnia, colpita dai rumors di un nuovo scandalo, dopo quello eclatante di Cambridge Analytica che ha ...

Il ministro Toninelli : “Sulla Tav si procederà a una rivalutazione dell’opera” : «Nelle prossime settimane esamineremo tutti i progetti di opere pubbliche in Italia. Il nostro obiettivo è analizzare costi e benefici di ciascuna. Quelle che saranno valutate come utili per i cittadini saranno confermate, sulle altre valuteremo come procedere. Il tutto conti alla mano»....

Chiuso nella stiva - cane muore durante il volo : bufera Sulla Delta Air Lines : Un cagnolino di 8 anni di razza pomeriana è stato trovato senza vita dal personale della compagnia aerea durante una sosta all’aeroporto di Detroit. Delta Air Lines ha fatto sapere che ha avviato un'indagine per accertare le responsabilità e le dinamiche dell'accaduto.Continua a leggere

Le aperture di Merkel Sull’Europa arrivano in ritardo : La cancelliera tedesca sembra favorevole a un bilancio dell’eurozona e una solidarietà finanziaria. Ma serve uno scatto maggiore per affrontare i populismi. Leggi

Aqua Film Festival -Ccorto documentario Sull’Isola di Pianosa : L’isola di Pianosa in un cortometraggio documentario alla terza edizione di “Aqua Film Festival” a Roma. Il Festival di cinema dedicato all’ACQUA si terrà dal 7 al 9 giugno al cinema Caravaggio e alla Casa del Cinema La prima nazionale del cortometraggio documentario “Pianosa – Prison Island” di Letizia Lianza, girato sull’omonima isola dell’Arcipelago Toscano dove fino al 2011 era attivo il carcere, con le testimonianze di due detenuti, ...

Fallout 76 potrebbe essere focalizzato Sull'online ma con una forte componente narrativa : Fallout 76 è stato rivelato di recente e l'annuncio ha scatenato una frenetica tempesta di speculazioni e reazioni in rete. Da quando è stato annunciato il gioco, ci sono state molte notizie su come Fallout 76 sarà un gioco focalizzato sull'online, simile per natura a Rust, e questo ha causato un certo panico e una ricezione negativa tra i fan della serie.Tuttavia, Jason Schreier di Kotaku, che per primo ha diffuso la notizia sulla natura online ...

Fallout 76 potrebbe essere focalizzato Sull'online - ma con una forte componente narrativa : Fallout 76 è stato rivelato di recente e l'annuncio ha scatenato una frenetica tempesta di speculazioni e reazioni in rete. Da quando è stato annunciato il gioco, ci sono state molte notizie su come Fallout 76 sarà un gioco focalizzato sull'online, simile per natura a Rust, e questo ha causato un certo panico e una ricezione negativa tra i fan della serie.Tuttavia, Jason Schreier di Kotaku, che per primo ha diffuso la notizia sulla natura online ...

L’iniziativa francese Sulla Libia : tanto fumo e (di nuovo) poco arrosto : Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha convocato il 29 maggio una conferenza internazionale sulla Libia. La tempistica ha fatto insospettire qualche osservatore, lasciando l’impressione che l’Eliseo...

Milano - scontro Sulle nuove moschee : e il dossier arriva sul tavolo di Salvini : La «Milano dei diritti» entra subito in rotta di collisione con il nuovo governo penta-leghista. Nei difficili giorni della crisi politico istituzionale c'era stata la «sfida» dei sindaci di oggi e di ...

Gian Carlo Giorgetti ai ministri leghisti del governo : 'Tenetevi una foto di Matteo Renzi Sulla scrivania' : GianCarlo Giorgetti è il 'Pirlo' del governo. S'è definito così lui stesso, auto-incaricandosi del compito di far durare l'esecutivo 5 anni. Vedremo se ci riuscirà, ma intanto, ha dato un consiglio a ...

Alba Music Festival : la Festa della Repubblica di Italy & Usa Sulle note del Bolero - sabato 2 giugno : ... in occasione del 50° anniversario dell'uscita de Il Partigiano Johnny di Beppe Fenoglio , era il 1° giugno del 1968, , alle ore 11 la Chiesa di San Giuseppe ospiterà la prima esecuzione al mondo di "...